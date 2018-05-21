На первый зимний фестиваль «Коляда-Plays» выбрали 42 спектакля из России, Сербии и Польши

В «Коляда-театре» составили предварительную афишу фестиваля «Коляда-Plays», который в этом году впервые пройдет не летом, а в ноябре. Как отметил Николай Коляда, фестиваль поменяет не только даты проведения, но и формат, однако что именно ждет театралов, пока неизвестно. В предварительной программе – 42 спектакля 37 театров из России, Сербии, Польши, Казахстана.

Как написал на своей странице в фейсбуке Николай Коляда, фестиваль в этом году пройдет с 5 по 15 ноября. Даты утверждены окончательно: ранее предполагалось, что театры приедут в Екатеринбург в конце ноября – декабре, но из-за гастролей колядовцев в Израиль решили, что уместнее провести фестиваль пораньше.

В предварительную программу жюри фестиваля во главе с Колядой выбрало 42 спектакля 37 театров из городов России, Польши, Сербии и Казахстана.

«На сегодня состав участников выглядит так. Конечно, сейчас мы будем договариваться со всеми театрами и что-то наверняка выпадет из афиши, а что-то, наоборот, прибавится: ведь сейчас во многих театрах идут премьеры к концу сезона и нас просили чуть подождать и, как только будет готово видео спектакля, нам пришлют его, а уж там – посмотрим», – прокомментировал Коляда. При этом, по словам режиссера, поменяются не только даты проведения фестиваля, но и формат.

«Перенос фестиваля с июня на ноябрь обусловлен тем, что в Екатеринбурге в июне проводится чемпионат мира по футболу, но самое главное, всё же, состоит в том, что мы решили поменять формат фестиваля. Теперь он будет не «летний», а «зимний». С летом так или иначе связывался выезд в Летний театр в Логиново, шашлыки, шапочка-тюбетейка, футболка, душные зрительные залы, проливные дожди и прочее. Зимой всех участников фестиваля будут ждать мороз, солнце, чудесные дни на природе у тёплых источников, выезд в дома отдыха под Екатеринбургом, катание на лыжах, коньках, санях и, конечно же, спектакли», – говорит Коляда.

Из известных уже екатеринбургской публике театров вновь приедут ижевские ребята Les Partisans со спектаклем «Правила» по пьесе Валерия Шергина», театр «Ангажемент» из Тюмени тоже привезет спектакль по Шергину (название пока не указано), Пермский театр юного зрителя привезет «Гришку Вольт» по пьесе Светланы Баженовой, их земляки «Туки-Луки» везут «Рикки-Тикки-Тави» и «Цветик-семицветик» и так далее. Из зарубежных гостей пока ожидается приезд Театра имени Высьпянского (Катовице, Польша) со спектаклем «12 стульев» по инсценировке Николая Коляды, театра ВУК Караджич (Белград, Сербия) с «Дыроватым камнем».

Напомним, в этом году из-за ЧМ по футболу сразу несколько летних мероприятий пройдет в другое время, о чем было известно еще в ноябре 2017 года. При этом оргкомитет «Россия-2018» согласовал дату проведения еще одного музыкального фестиваля в Екатеринбурге в дни ЧМ – речь идет об Ural Music Night. Хедлайнером станет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица и его фолк-группа The No Smoking Orchestra.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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