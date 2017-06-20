Инопланетянин и сказочные человечки открыли фестиваль «Коляда-Plays» (ВИДЕО)

Театральный фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге сегодня открыли сказочные человечки и инопланетянин, которые устроили на проспекте Ленина фееричное шоу с дымовой завесой. Театр «Туки-Луки» из Перми показал зрителям, как самые обычные бытовые предметы могут стать волшебными, и рассказал детям, что дом – это место, где твои друзья и семья. И для 600 актеров и режиссеров из шести стран мира на ближайшие 10 дней домом станет Екатеринбург и «Коляда-театр», а гостеприимным хозяином – Николай Коляда.

Пермский театр «Туки-Луки» уже третий год своими уличными представлениями открывает фестиваль «Коляда-Plays». Сегодня зрители увидели продолжение истории про сказочных человечков, начало которой было положено в 2015 году, – спектакль «О2». Это постановка о том, что даже самые скучные бытовые вещи вроде стиральной машины и кровати могут творить чудеса. А еще о том, что дом – это там, где друзья и близкие. Даже инопланетянин, случайно залетевший на открытие фестиваля, решил, что теперь его дом здесь.

«Коляда-театр» примет 600 участников фестиваля из 31 города шести стран мира. За тем, чтобы каждого приезжающего артиста, режиссера, критика и зрителя встречали как члена семьи, следит лично Николай Коляда. Он же успевает каким-то волшебным образом оказываться на всех площадках фестиваля, а их в этом году восемь.

До 30 июня в Екатеринбурге будут показаны 37 спектаклей, пройдет 17 мероприятий офф-программы. Некоторые из них можно будет увидеть онлайн: «Мурлин Мурло» театра из Македонии, «Рогатку» из Сербии, «Топ-модель» из Румынии и другие. Афиша онлайн-показов есть на сайте, который будет вести трансляцию.

Полную афишу «Коляда-Plays» можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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