Николаю Коляде – 60 лет: соцсети взорвались от поздравлений (ФОТО)

Сегодня юбилей у известного уральского драматурга, режиссера и создателя театра Николая Коляды – ему исполнилось 60 лет, а «Коляда-театру» – 16. С полуночи соцсети бурлят поздравлениями в адрес именинника. Сам Коляда на день прилетел из Польши, где ставит спектакль, чтобы посмотреть на подарок от своих актеров – специальный капустник-концерт. Но до вечера его в родной театр не пустят.

Солнце русской драматургии, как называют Коляду на Урале, родился в деревне Пресногорьковка в Казахстане. В детстве, как сам неоднократно рассказывал Николай Владимирович, он перечитал все книги, которые только были в сельской библиотеке. Возможно, это и предопределило его судьбу. Сегодня Коляда – известный во всем мире драматург, по пьесам которого пишут дипломы и защищают диссертации. Режиссер, который ставил спектакли по всему миру и даже сейчас работает над постановкой «12 стульев» в Польше. И создатель своего собственного «Коляда-театра» – одного из немногих негосударственных театров в России, который добился признания на мировой сцене.

Кстати, «Коляда-театр» сегодня тоже отмечает День рождения. 4 декабря 2001 года Николай Владимирович получил уставные документы некоммерческого партнерства. Сначала театр сотрудничал с театром драмы и «Театроном», а с 2004 года в театре появилась труппа, и театр располагался в подвале на улице Ленина, 69. Тогда в театре работало всего 15 человек. 2 августа 2005 года начался первый театральный сезон спектаклем по пьесе Николая Коляды «Кармен жива!». Через два года театр начал работать в помещении на Тургенева, 20. Здесь театр находился до 2014 года. С апреля 2014 года труппа занимает помещение бывшего кинотеатра «Искра». Сегодня в театре работает 120 человек.

С полуночи соцсети пестрят поздравлениями с днем рождения в адрес Коляды и его театра. Большинство из них – откровенные признания в любви, слова благодарности за тепло. РИА «Новый День» предлагает почитать самые яркие поздравления от зрителей театра и поклонников Николая Коляды, взятые из «Фейсбука».

«Сегодня день рождения у Коляда Николай и его театра. Так уж совпало, что Коляда – это языческий бог радости, торжеств и молодого солнца. Кажется, это тот самый случай, когда лодка (да целый пароход) плывет именно так, как назвали. В такие дни принято писать пожелания: будьте здоровы и неутомимы, Николай Владимирович, впереди еще много прекрасных пьес и спектаклей. …Спасибо, Николай Владимирович, вашим родителям – за вас, вам – за театр, и за то, что каждому из нас разное кино спичками показываете, театру – за прекрасных артистов, за дух и атмосферу. Пусть впереди будет еще много лет, открытий, пьес и спектаклей», – написала Александрина Шаклеева.

«Праздник, который всегда с тобой. У Хемингуэя, как известно, был Париж – прекрасный выбор, да. Но ведь и нам повезло с соотечественником, отмечающим сегодня юбилей. Для всех он драматург, для кого-то человек-учитель, а для многих, в том числе и меня – Человек-Театр, который смог реализовать собственную мечту и теперь щедро делится ею с миром. Той энергии, которую он с постоянством в ежедневном режиме отдает театру можно завидовать, но мало у кого ещё так получится. Кому-кому, а не ему желать второго дыхания, оно у него открылось, наверное, еще в детстве. Дай бог ему долгого времени, здоровья, терпения и любви, чтобы продолжать заниматься своим главным делом», – пишет Георгий Крылов.

«…У Заволокина в песне есть строчка «снова шапку заломлю, я не плачу, я люблю». Только как, как же выпестовать в себе эту безбрежную, вселенскую, всеобъемлющую любовь? Каким умением нужно обладать, чтобы так щедро делиться ею с окружающими? Откуда взять в себе силы. Да ещё и в тот момент, когда эту эмоциональную лаву тепла отталкивают и не принимают? Не знаю. А Коляда любит. Именно любит. Каждую минуту любит. Без оглядки, без остатка, без опаски. Театр, артистов, зрителей, будущее, жизнь, тексты, прошлое, близких, далеких, знакомых, страну, настоящее, семью, всех нас. Наивно, по-детски, с верой в чудо, без потребности в том, чтобы кому- то что-то доказывать. Да ведь и не нужны доказательства, не в них дело, не это важно. Нужно то, что делает счастливыми. Дело в том, что искусство связано с любовью. Важно то, что есть такой дорогой сердцу островок, где у тебя из рук выхватывают охапку одиночеств; что есть человек, который светится изнутри; что есть ''ваш Коляда – театр», где тебя всегда любят и ждут. С днем рождения, театр, Человек и пароход», – пишет Катя Нечитайло.

Добавим, что поздравить Николая Владимировича лично можно, придя сегодня вечером на концерт в «Коляда-театр». Капустник подготовили актеры театра. Самому Коляде запретили до вечера появляться на родной сцене, чтобы не испортить сюрприз.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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