Киса, Ося, котики и кордебалет – в «Коляда-театре» премьера спектакля «12 стульев» (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

29 и 30 апреля в «Коляда-театре» состоится, пожалуй, главная премьера сезона – покажут спектакль «12 стульев» по инсценировке легендарного романа, написанной самим Колядой. Режиссер в своей версии сместил акценты и «вытолкнул» на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце и сам «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. В «Коляда-театре» неподготовленным зрителям обычно советуют аккуратно выбирать спектакли, чтобы не «обжечься». На «12 стульев» можно смело идти всем. В этом убедился NDNews.ru, побывав на генеральном прогоне.

«12 стульев» – роман, который уже не первое поколение зачитывает до дыр и разбирает на крылатые фразы. Наверное, сложно найти человека, который не слышал про «ключ от квартиры, где деньги лежат» или «утром деньги – вечером стулья». Эллочка Людоедка, Бендер и «отец русской демократии» давно ушли в народ. Наверное, поэтому на первые показы спектакля «12 стульев» в «Коляда-театре» билетов нет, а на майские даты мест остается все меньше.

Чем больше ожидание – тем страшнее, что оно не оправдается. Но в этот раз все сложилось удачно. Текст инсценировки писал сам Николай Коляда, который уже интерпретировал под театр (прежде всего, под свой) не одно произведение из классики. Иногда драматург позволяет себе изрядно переписать первоисточник, но к «12 стульям» Коляда подошел бережно: все герои, крылатые фразы и ключевые сцены остались. Немного при постановке сместился акцент – в сценическом воплощении «Коляда-театра» главным в истории про сына турецкоподданного оказался не сам Бендер, а Киса.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов в исполнении Олега Ягодина неподражаем. Его кидает от дутого величия до унизительной жалости, от пьяной расхлябанности до раболепия. Некогда богатый дворянин, потерявший свое состояние, по ходу спектакля под давлением Бендера теряет и последние капли гордости, последние части своей личности. Кису Коляда загнал в гроб – в прямом и переносном смысле слова. Кстати, Кису будет играть и сам Коляда. Но пока Николай Владимирович не готов, он обещал выйти на сцену в мае, «когда никто уже не увидит», – отметил драматург.

Что касается Бендера (NDNews.ru видел Остапа в исполнении Илья Белова, также на роли – Сергей Колесов), он в постановке «Коляда-театра» скорее мелкий жулик и мошенник, нежели великий махинатор, знающий 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Хотя с каждой минутой нахождения рядом с Кисой Бендер крепнет, его аппетиты растут, а фигура как будто растет. Ощущение, будто он питается унижением Воробьянинова, паразитирует на бывшем дворянине. Заканчивается это, как мы помним, печально.

Но грусти в спектакле почти нет. Все сцены романа проходят бодрым калейдоскопом из песен, плясок и остроумных диалогов. Голубой воришка, Эллочка-людоедка, мадам Грицацуева – все «второстепенные» герои «оттеняют» отношения Кисы и Остапа, но и сами по себе сделаны убедительно и вызывают смех в зале. «Маленьких ролей не бывает» – эта фраза как раз про колядовский «12 стульев»: здесь каждый на своем месте и каждый вносит в постановку нужную краску и эмоцию.

Сценографию в «12 стульях» делал, как обычно, сам Николай Коляда. Привезенные им с отдыха в Гоа разноцветные сари за одну секунду меняют антураж: общежитие с фанерными стенами уступает место морю, море – типичным двориком старой Одессы. Повсюду – десятки котиков, которые то орут дурниной, то нежно мяукают, в зависимости от настроения на сцене. Советского быта в спектакле тоже предостаточно: здесь вам и митинг в честь пуска трамвая, и огненно-красные плакаты-перетяжки, и многое другое.

Придя на «12 стульев» в «Коляда-театр», можно заняться поиском скрытых смыслов – и вы их найдете. А можно просто расслабиться и весело провести время, посмотрев театральную версию легендарного романа. И скорее всего этот спектакль войдет в список тех, которые кассиры советуют тем, кто раньше никогда не был в «Коляда-театре»: он смешной, динамичный и без «всякой чернухи».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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