«Коляда-театр» уедет в Москву, а в Екатеринбург привезет ижевских «Шлюх»

«Коляда-театр» на этой неделе доигрывает последние в январе спектакли на родной сцене, после чего почти на 3 недели отправляется на традиционные гастроли в Москву. Столичные жители больше всего ждут новый спектакль «12 стульев» с самим Колядой в роли Кисы, пришлось даже устраивать дополнительные показы. В Екатеринбурге на сцене театра будет продолжать работу ЦСД, а также приедет ижевский театр со спектаклем «Шлюхи – не огонь».

Московские гастроли сразу после новогодней кампании стали для «Коляда-театра» хорошей традицией. В этом году труппа вывозит в столицу половину своих спектаклей уже в девятый раз. Продажа билетов стартовала еще в октябре и сразу стал виден «спектакль-фаворит»: москвичи раскупили залы на оба показа комедии «12 стульев» по Ильфу и Петрову с Колядой в роли Кисы. Пришлось ставить два дополнительных показа.

Также на гастроли в Москву отправляется часть труппы молодежного Центра современной драматургии. Всего в столицу отправятся 57 человек. На двух площадках покажут 29 спектаклей: «Коляда-театр» будет играть в «Центре на Страстном», ЦСД – в театральном лофте «Компас-Центр».

Кроме того, в фойе «Центра на Страстном» уральцы устроят три бесплатных мероприятия (вход на них по записи): читки пьес уральских драматургов и фильмы творческой студии KinoLook, существующей при Центре современной драматургии. В читках пьес будут участвовать актеры «Коляда-театра» и московского «Театра новых пьес» созданного Николаем Колядой совсем недавно. А 21 января будет сыгран знаменитый проект «Коляда-театра» – «Суп-театр». Во время гастролей в январе 2017 года «Суп-театра» вызвал настоящий взрыв интереса публики, – говорят в театре.

Добавим, что родная сцена в Екатеринбурге пустовать в январе не будет. Во время гастролей «основной» труппы спектакли в «Коляда-театре» будут показывать артисты Центра современной драматургии. А 20 и 21 января на гастроли приедет молодежный театр из Ижевска со спектаклями «Шлюхи – не огонь» и «Хочу быть волком!».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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