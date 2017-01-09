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Публикации за 09.01.17

40 спектаклей за 20 дней – «Коляда-театр» устроит масштабный фестиваль в Москве, а свою сцену отдаст гастролерам (ФОТО, ВИДЕО)

40 спектаклей за 20 дней – «Коляда-театр» устроит масштабный фестиваль в Москве, а свою сцену отдаст гастролерам (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе «Коляда-театр» и Центр современной драматургии в полном составе уезжают на гастроли в Москву. В этом году столичный фестиваль имени Николая Коляды будет особенно масштабным: с 13 по 31 января зрителям покажут почти 40 спектаклей, а также устроят читки пьес и кинопоказы. В это время в Екатеринбурге на сцене «Коляда-театра» пройдут гастроли сразу трех театров.

Новый День: 40 спектаклей за 20 дней – ''Коляда-театр'' устроит масштабный фестиваль в Москве, а свою сцену отдаст гастролерам (ФОТО, ВИДЕО)

Январские гастроли в Москве «Коляда-театр» устраивает уже восьмой год подряд. Но в этом году они будут самыми масштабными: кроме «Коляда-театра», в столицу отправится Центр современной драматургии. Всего москвичам покажут 39 спектаклей. Кроме того, в фойе Центра на Страстном уральцы покажут восемь бесплатных мероприятий: читки пьес уральских драматургов, знаменитый «Суп-Театр» Николая Коляды, фильмы творческой студии «KinoLook», существующей при Центре современной драматургии.

Сцена из спектакля «Старосветская любовь»
Сцена из спектакля «Старосветская любовь»

«В Москве почти двадцать дней будет длиться большой театральный фестиваль. В этот раз «Коляда-театр» привозит премьеры прошлого года: «Фальшивый купон» Толстого, «Пиковая дама» Пушкина, «Старосветская любовь» Гоголя, спектакль-концерт «Весна советская». В репертуаре театра спектакли по классическим текстам, а также спектакли по пьесам уральских авторов. ЦСД тоже покажет премьеры прошлого года: «Москва-Петушки» Ерофеева, «Чайка» Чехова, и спектакли, много лет вызывающие интерес публики: «Ба», «В этом городе жил и работал», «Как Зоя гусей кормила», «СашБаш», – сообщили в «Коляда-театре».

После Москвы часть труппы «Коляда-театра» отправится в Псков на фестиваль. В Екатеринбург артисты вернутся в начале февраля.

Николай Коляда
Николай Коляда

Во время отсутствия колядовцев сцена в Екатеринбурге не будет пустовать. 14-15 января здесь пройдут гастроли молодежного театра из Ижевска «Les Partisans». В 2015 году со спектаклем «Колбаса/Фрагменты» по пьесе Валерия Шергина театр вошел во внеконкурсную программу «Маска плюс» национальной премии «Золотая маска». Эту постановку труппа привезет в Екатеринбург. Также можно будет увидеть спектакль по поэзии Бродского «Бро» и детскую сказку.

20 и 21 января в «Коляда-театре» будет гастролировать молодежный театр «Ангажемент» из Тюмени, хорошо знакомый екатеринбургским театралам. На этот раз тюменцы покажут авантюрную комедию «Шесть блюд из одной курицы» и детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

И, наконец, 27-29 января в Екатеринбурге пройдут гастроли пермского театра кукол «Туки-луки», который последние два года открывал уличными шоу фестиваль «Коляда-plays» и принимал участие в екатеринбургском фестивале «Лица улиц». Пермяки привезут детские сказки и спектакль «Маленькие трагедии» по Пушкину.

Коляда-plays 2015. Открытие

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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