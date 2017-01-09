40 спектаклей за 20 дней – «Коляда-театр» устроит масштабный фестиваль в Москве, а свою сцену отдаст гастролерам (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 09.01.17

На этой неделе «Коляда-театр» и Центр современной драматургии в полном составе уезжают на гастроли в Москву. В этом году столичный фестиваль имени Николая Коляды будет особенно масштабным: с 13 по 31 января зрителям покажут почти 40 спектаклей, а также устроят читки пьес и кинопоказы. В это время в Екатеринбурге на сцене «Коляда-театра» пройдут гастроли сразу трех театров.

Январские гастроли в Москве «Коляда-театр» устраивает уже восьмой год подряд. Но в этом году они будут самыми масштабными: кроме «Коляда-театра», в столицу отправится Центр современной драматургии. Всего москвичам покажут 39 спектаклей. Кроме того, в фойе Центра на Страстном уральцы покажут восемь бесплатных мероприятий: читки пьес уральских драматургов, знаменитый «Суп-Театр» Николая Коляды, фильмы творческой студии «KinoLook», существующей при Центре современной драматургии.

Сцена из спектакля «Старосветская любовь»

«В Москве почти двадцать дней будет длиться большой театральный фестиваль. В этот раз «Коляда-театр» привозит премьеры прошлого года: «Фальшивый купон» Толстого, «Пиковая дама» Пушкина, «Старосветская любовь» Гоголя, спектакль-концерт «Весна советская». В репертуаре театра спектакли по классическим текстам, а также спектакли по пьесам уральских авторов. ЦСД тоже покажет премьеры прошлого года: «Москва-Петушки» Ерофеева, «Чайка» Чехова, и спектакли, много лет вызывающие интерес публики: «Ба», «В этом городе жил и работал», «Как Зоя гусей кормила», «СашБаш», – сообщили в «Коляда-театре».

После Москвы часть труппы «Коляда-театра» отправится в Псков на фестиваль. В Екатеринбург артисты вернутся в начале февраля.

Николай Коляда

Во время отсутствия колядовцев сцена в Екатеринбурге не будет пустовать. 14-15 января здесь пройдут гастроли молодежного театра из Ижевска «Les Partisans». В 2015 году со спектаклем «Колбаса/Фрагменты» по пьесе Валерия Шергина театр вошел во внеконкурсную программу «Маска плюс» национальной премии «Золотая маска». Эту постановку труппа привезет в Екатеринбург. Также можно будет увидеть спектакль по поэзии Бродского «Бро» и детскую сказку.

20 и 21 января в «Коляда-театре» будет гастролировать молодежный театр «Ангажемент» из Тюмени, хорошо знакомый екатеринбургским театралам. На этот раз тюменцы покажут авантюрную комедию «Шесть блюд из одной курицы» и детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

И, наконец, 27-29 января в Екатеринбурге пройдут гастроли пермского театра кукол «Туки-луки», который последние два года открывал уличными шоу фестиваль «Коляда-plays» и принимал участие в екатеринбургском фестивале «Лица улиц». Пермяки привезут детские сказки и спектакль «Маленькие трагедии» по Пушкину.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wY1GG5-N1vE&rel=0">Video</a> Коляда-plays 2015. Открытие

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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