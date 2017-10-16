Николай Коляда все-таки откроет московский театр, но будет искать новое помещение

Открытие «Театра новых пьес» Николая Коляды состоится в Москве 20 октября, как и планировалось. Драматург сообщил, что по договоренности на площадке «Театра труда» будут сыграны спектакли, на которые уже проданы билеты. Затем московский филиал «Коляды-театра» будет искать новое помещение.

Напомним, сегодня утром актеров не пустили в здание «Театра труда» по адресу: ул. Петровка, 17, строение 2. В театре поменяли замки, артистам пришлось вынести вещи на улицу. Как выяснилось позднее, освободить помещение потребовали сотрудники Мосимущества. По словам Николая Коляды, чиновники действуют законно, и сейчас он предпочел бы не поднимать шумиху.

«Люди из Мосимущества, которые пришли выселять «Театр Труда» просят убрать информацию, не поднимать шум, иначе будет хуже. Сейчас руководство «Театра Труда» договорилось с ними, что пока «Театр Труда» до 4 ноября тут, на месте, проводит все свои мероприятия, на которые проданы уже билеты, а затем съезжает. У людей из Мосимущества есть на все документы, они делают это законно. Я тут совсем не причем, мы на гастролях, так получается. Мы сыграем наши спектакли 20, 21 и 22 октября, как и планировалось. А дальше – будем искать помещение», – написал драматург на своей странице в фейсбуке. По словам Коляды, сейчас актеры продолжают репетиции.

Напомним, 20 октября гости «Театра новых пьес» увидят спектакль «Старая Зайчиха», где главные роли исполнят актеры «Коляда-театра» Тамара Зимина и Сергей Федоров. В последующие дни состоится театральный марафон из презентаций пьес уральских драматургов.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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