Коляду выселили из московского театра (ФОТО)

Драматург Николай Коляда, который открыл филиал своего театра в Москве, сообщил о том, что его выселили из помещения в столице. Об этом режиссер написал в своем фейсбуке. Он опубликовал фотографии вещей, которые выставлены на улицу.

«Конечно, это все как кошмарный сон. Мы пришли репетировать. А тут куча народу: убирайтесь. Ну, стоим на улице, чего делать. Я даже не знаю, кому звонить, чтобы защитили и помогли», – пишет Коляда.

Напомним, что открытие «Театра Новых Пьес» (так драматург назвал московский филиал) должно было состояться 20 октября в 19:00. Изначально предполагалось, что театр будет располагаться на Петровке в здании Театра Труда. Последний, по словам Коляды, также выселили из помещения. Однако причины, по которым это произошло, пока неизвестно.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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