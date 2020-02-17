Московский театр Коляды, существовавший три года без здания, откроется теперь в музее

Московский Театр новых пьес под руководством Николая Коляды спустя три года скитаний по разным сценам откроется вновь – в музее имени Бахрушина. В марте там начнутся показы и читки, с гастролями приедет «Коляда-театр».

Напомним, Театр новых пьес в Москве уральский драматург и режиссер Николай Коляда открыл еще в 2017 году. Планировалось, что театр будет «продвигать» в столице самые последние пьесы уральских драматургов и в принципе развивать современную драматургию в разных ее проявлениях.

Изначально труппа размещалась в Театре труда по адресу: ул. Петровка, 17, строение 2. Но почти сразу после торжественного открытия актеров выгнали из здания. Без объяснения причин в театре поменяли замки, артистам пришлось вынести вещи на улицу. Затем объяснение все-таки нашлось: помещение потребовали освободить сотрудники Мосимущества – вполне законно. Спустя год, в 2018-м, Коляде предложили разместиться в бывшем ДК «Стимул». Но для того чтобы отремонтировать непригодное для театральных нужд здание, потребовались бы огромные средства. Найти такие средства частный молодой театр не смог. В итоге три года труппа из 30 человек существовала без сцены. Артисты устраивали читки и играли редкие спектакли в центре «На Страстном» и на других площадках, на которые их пускали.

Наконец, в марте 2020 года Театр новых пьес должен обрести постоянную сцену. Николаю Коляде предложили занять один из залов в музее имени Бахрушина. Договориться получилось благодаря личным связям.

«Мы пошли смотреть зал с режиссером Хореном Чахаляном. Чудо просто. Конечно, коробка, но большая и атмосферная такая! С выставками на стенках, которые постоянно меняются. Когда мы там были, в зале была выставка, посвященная театру «Ромэн», – рассказал Николай Коляда на своей странице в фейсбуке. – Начали договариваться с дирекцией. И удивительно, что Дмитрий Викторович Родионов, директор музея, пошел навстречу. Музей, как известно, закрывается в 20:00, но в дни театральных спектаклей его работа будет продолжена, ведь спектакли начинаются в 19:00. У нас готова афиша на март. Скоро начнем продажу билетов».

Как рассказали в Театре новых пьес, заезжать в новый дом будут 5 марта с премьерой спектакля «Научи меня любить». Предпремьерный показ уже прошел на другой московской площадке, и публика очень тепло приняла камерную постановку. 12 марта покажут спектакль «Играет дурочка на дудочке» по пьесам Николая Коляды. А в День театра, 27 марта, в музее Бахрушина устроят театральный марафон «Ты чё, с Урала?», который продлится три дня. С гастролями приедет «Коляда-театр» – уральцы покажут «Раскольникова» и «Детство».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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