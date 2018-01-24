Коляда нашел новое помещение для московского «Театра новых пьес»

Николай Коляда все-таки нашел помещение для своего московского проекта «Театр новых пьес», который выгнали с Петровки, 17, в октябре. Актерам предложили занять помещения в ДК «Стимул» – ставить там спектакли, вести взрослую театральную студию и кружки для детей. Пока не известна дата открытия. Сначала нужно сделать ремонт. Режиссер будет звать на помощь волонтеров.

Напомним, московский театр Николая Коляды для молодых драматургов «Театр новых пьес» был изначально открыт в октябре в «Театре труда» по адресу: ул. Петровка, 17, строение 2. Но почти сразу актеров выгнали из здания. Сначала без объяснения причин в театре поменяли замки, артистам пришлось вынести вещи на улицу. Затем объяснение все-таки нашлось: помещение потребовали освободить сотрудники Мосимущества – вполне законно. Артистам дали доиграть спектакли и прочитать читки, на которые были проданы билеты. Уже тогда Николай Коляда – инициатор всего проекта – пообещал найти новое помещение.

Но процесс затянулся: труппа «Театра новых пьес» существовала, но без помещения. И только сейчас, когда «основной» екатеринбургский «Коляда-театр» вместе с руководителем находится на гастролях в Москве, дело сдвинулось с мертвой точки. Как написал на своей странице в «Фэйсбуке» Николай Коляда, скорее всего театр займет помещение в ДК «Стимул» на Садовнической, 21.

«Вчера были с Олегом Биликом и Володей Данаем в ДК «Стимул», говорили долго с директором Игорем Владимировичем. Он – милейший человек и, я уверен, будем сотрудничать для обоюдной пользы. Игорю Владимировичу нужна активная кружковая деятельность, культурный досуг для населения района, где он еще и депутатом является. А Театр Новых Пьес готов открыть в новом помещении, принадлежащем ДК «Стимул» на Садовнической, 21 и взрослую театральную студию, и детскую, и курсы по драматургии – и чего хотите. Всё сделаем: и я, и актеры, – написал Коляда. – Взамен – в те дни, когда помещение будет свободно от кружковой деятельности (а еще ночи, ночи!), театр будет здесь репетировать и играть спектакли».

Но для начала в ДК, где раньше располагался детский сад, нужно сделать ремонт. Начать его Коляда планирует в феврале, когда будут деньги.

«Скоро обратимся ко всем москвичам за помощью. Попросим мебель, ненужные вещи, костюмы, может, даже – аппаратуру кто даст: фонари и аудиоколонки. Помогут, я знаю. Вчера уже ко мне подходили люди в фойе и спрашивали – не нужны ли волонтеры. Нужны будут. Я сообщу, когда», – пишет режиссер.

Планируется, что первым спектаклем «Театра новых пьес» на новой сцене будет спектакль по пьесе Евгении Кокшаровой «Только хорошее». Вторым – спектакль по пьесам Коляды «Бесы» и «Дудочка».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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