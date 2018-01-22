Внучка автора «12 стульев» подарила Николаю Коляде и его театру раритетный «12-й стул» из коллекции деда (ФОТО)

Внучка Евгения Петрова, одного из авторов легендарных «12 стульев», подарила Николаю Коляде раритетный «двенадцатый» стул из коллекции своего деда. Коляда вместе с театром находится сейчас на гастролях в Москве, где вчера труппа сыграла «12 стульев», а Николай Владимирович был Кисой Воробьяниновым.

О необычном подарке написала в своем фейсбуке постоянная зрительница и подруга «Коляда-театра» Ольга Сычева, известная многим театралам как «Аюшка».

«12 стульев» с Николаем Колядой-Кисой и Ильей Беловым-Осей прошел на «ура». «В гробу карманов нет», так часто говорит Николай Коляда. Его «бриллианты» не зашиты в стул, а вложены в Его-театр. Киса плакал слезами Коляды сегодня, настоящими, несмотря на роль. Зашла за кулисы поблагодарить его, порадовать купленными для него тюбетейками большой и крошечной. И оказалась свидетельницей удивительного события: за кулисы зашла внучка Евгения Катаева (он же Евгений Петров, соавтор Ильи Ильфа), Катя Катаева, которая когда-то в фейсбуке публично дала согласие, чтобы роман был поставлен в Коляда-театре. Это было приятно читать, ведь незадолго до этого была претензия от потомков переводчика (!), типа нарушены авторские права. Она написала, что ей будет интересно увидеть этот спектакль. Вот сегодня и увидела. Она подарила Николаю Коляде маленькую эстетичную коробочку, по одному виду которой было понятно, что там что-то ценное. Оказалось, это один из раритетов семьи, оставшихся от известного деда, – крошечный «12-й стул», – написала Ольга Сычева.

Екатерина Катаева с артистами театра

Также она рассказала, как на подарок отреагировали артисты: «Вокруг Коляды стояли актеры, только что отыгравшие огромный и сложный спектакль. Они посмотрели на Катю и сказали после её ухода: «О, это благодаря ей мы получили разрешение играть». Слышали бы вы, сколько уважения, благодарности и теплоты было в их интонациях», – написала зрительница.

Напомним, «Коляда-театр» сейчас находится в Москве с традиционными январскими гастролями. Всего за три недели артисты покажут 29 спектаклей. Самым популярным оказался именно «12 стульев», поставленный в 2017 году. В одном составе Кису Воробьянинова играет Олег Ягодин, в другом – сам Николай Коляда. Москвичи разобрали билеты на два спектакля вмиг, пришлось ставить два дополнительных показа. Все места на них также раскуплены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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