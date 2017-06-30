«Фантомные боли» получили Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» (ФОТО, ВИДЕО)

Гран-при фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в этом году получил театр Association Art Theater из Бухареста (Румыния).

Церемония награждения состоялась только что на площадке перед «Коляда-театром». Призы вручал сам Николай Коляда и члены жюри.

Как обычно, закрытие фестиваля «Коляда-Plays» началось сегодня еще утром. Николай Коляда вывез десятки участников к себе на дачу в Логиново, где весь день продолжались читки современных пьес. Но, хотя члены жюри знали имена победителей еще утром, до официальной церемонии никто так и не смог выпытать – кто же получит призы.

Итак, гран-при фестиваля в этом году получил Association Art Theater из Бухареста за спектакль «Фантомные боли».

Приз за лучшую режиссуру вручен Ильсуру Казакбаеву из Уфы за спектакль «Навстречу мечте»..

Приз за лучшую женскую роль получила Лидия Елисеева за роль Вали в спектакле «Русская смерть», театр «Периферия» из Астрахани.

Лучшая мужская роль – Иван Маркович, спектакль «Рогатка» театра Publik P. из Сербии.

За лучший актерский ансамбль награду получил Театр драмы из Уссурийска за спектакль «Земля Эльзы».

Лучшим детским спектаклем признана постановка «Зимовье зверей», театра-студии «Enfant Terrible» из Ульяновска.

Приз за лучшую сценографию забрал молодежный театр «Ля партизан» из Ижевска за спектакль «Шлюхи не огонь».

Спецприз «Гранатовый диплом» за дерзкий взгляд на искусство получил ТОП-театр из Омска за спектакль «Госпиталь». Еще один спецприз «Настроение фестиваля» забрал театр «Туки-луки», который открывал фестиваль спектаклем О2.

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Спецприз жюри за яркое воплощение классики достался Воронежскому театру драмы за спектакль «Метель».

Напомним, фестиваль «Коляда-Plays» открылся в Екатеринбурге 20 июня уличным представлением «О2». За десять дней зрители увидели 37 спектаклей из 31 города шести стран мира. А еще – 17 мероприятий офф-программы: фильмы, читки, презентации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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