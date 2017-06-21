«Шлюхи – не огонь» – огонь: в Екатеринбурге при полном аншлаге показали провокационный спектакль (ФОТО)

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Коляда-Plays» показали спектакль «Шлюхи – не огонь» Ижевского молодежного театра. Провокационное название и метка «18+» привлекли огромное количество зрителей, многие сидели на полу и на сцене. Постановка действительно затрагивает смелые темы, в том числе, говорит о том, что влюбиться можно не только в человека противоположного пола.

Спектакль по пьесе драматурга Валерия Шергина привез на «Коляда-Plays» молодежный театр Les Partisans из Ижевска. «Шлюхи – не огонь», как следует из анонса, размышление о том, а есть ли у женщины душа? Но на самом деле спектакль, конечно, о любви, в том числе нетрадиционной.

Фото из группы https://vk.com/centr_drama_izhevsk

На сцене – только девушки. Гламурная Алена, ботаничка Юля, лесбиянка Геля. А еще мама Алены и начальница. Мужчины в спектакле представлены только телефонными голосами, хотя, безусловно, незримо они присутствуют в жизни каждой. Через истории пяти героинь Шергин в своей пьесе постарался представить разные аспекты женских отношений – с родителями, с подругами, с начальством, с мужчинами. С одной стороны, этот спектакль показывает насколько женщины зависимы от мужчин, с другой – полон феминистских замашек.

Главная героиня Алена живет за счет некого мужчины Жени, при этом называя себя независимой. Но ее картина мира вместе с гламурностью рушатся, когда она встречает по-настоящему независимую лесбиянку Гелю и влюбляется в нее. Геля пропагандирует, что быть шлюхой – не огонь, при этом до конца не зная Алены. После совместной денежной аферы Алена не может отказаться от прошлой жизни и Геля исчезает, а Алена становится Гелей для своей коллеги Юли. И история повторяется вновь.

На самом деле, кроме названия, редкого мата и намека на однополую любовь, в спектакле нет ничего провокационного. Из декораций на сцене – только несколько бытовых предметов и видео-проекция. Эта проекция то сжимает мир девушек до тонкой белой полосы, то расширяет до размеров Вселенной, тонко следуя за эмоциями героинь. И рано или поздно произойдет большой взрыв – когда две звезды столкнутся, и в мире не останется ничего живого. По сути, в Алене этот взрыв происходит во время развития персонажа: от гламурной дурочки через лживую дрянь она приходит к пустоте, из которой, хочется верить, родится рано или поздно новая Вселенная – душа.

На вчерашний спектакль «Шлюхи – не огонь» все билеты были проданы задолго до начала фестиваля «Коляда-Plays». Посмотреть на ижевский Les Partisans, который уже становился лауреатом фестиваля в прошлые годы, пришли не только зрители фестиваля, но и его участники – актеры и режиссеры других спектаклей. В итоге зал был переполнен: зрители сидели на приставных стульях, на балконе и даже на полу на сцене. И, судя по реакции на поклонах, «Шлюхи не огонь» все-таки – огонь-постановка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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