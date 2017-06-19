37 спектаклей, 31 город, 6 стран мира – в Екатеринбурге начинается фестиваль «Коляда-Plays» (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбург на фестиваль «Коляда-Plays» приезжают первые 70 участников из разных городов и стран. Сам фестиваль откроется уличным шоу напротив «Коляда-театра» завтра в 12 часов. До 30 июня зрителям покажут 37 спектаклей из 31 города шести стран мира. А еще – 17 мероприятий офф-программы: фильмы, читки, презентации.

«Почти 600 человек гостей примут участие в фестивале. Спектакли будут показаны на сценах «Коляда-театра», Театра юного зрителя, Театра кукол, Театра музыкальной комедии, Театра драмы, Камерного театра, театра балета «Щелкунчик», Детской филармонии, – рассказали в «Коляда-театре». – Уникальность фестиваля в том, что его программа составляется только из спектаклей по пьесам уральских драматургов.

Именно на этом фестивале засветились звезды Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Васьковской, Ярославы Пулинович, Анны Батуриной, Владимира Зуева, Анны Богачевой, Валерия Шергина, Екатерины Васильевой, Екатерины Бронниковой, Екатерины Гузёмы, Светланы Баженовой, Ангизы Ишбулдиной и многих других молодых уральских драматургов, имена которых сегодня известны во всем мире».

Завтра на открытие может бесплатно прийти любой желающий. Гостей с 10:30 и до 12:00 у «Коляда-театра» будут встречать концертной программой молодые артисты. Кроме того, у театра будет организован конкурс на лучший рисунок мелом на асфальте.

А в 12:00 у театра начнется первый фестивальный спектакль – театр кукол «Туки-Луки» из Перми покажет искрометное шоу – уличный спектакль под названием «О2». Вход свободный.

Открытие «Коляда-Plays-2016»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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