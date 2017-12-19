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Вторник, 19 декабря 2017, 19:28 мск

Екатеринбург

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Ural Music Night лишили областной поддержки

Ural Music Night лишили областной финансовой поддержки. Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «К чувству радости за коллег примешивается чувство беспросветной горечи о том, что Уральская ночь музыки лишилась поддержки как «Самые событийные мероприятия 2018, которые будут поддержаны правительством области». Где-то недоработали... Что-то упустили... И, хотя речь не более чем о деньгах, конечно, опытные члены Координационного совета по туризму Свердловской области понимают, что при недофинансировании проекта все средства, вложенные допрежь, сгорают в прах и, лишая поддержки, как бы дают совет не рисковать тратить средства на не сильно нужное Области мероприятие», – написал Горенбург на своей странице в фейсбуке.

По данным департамента информполитики Свердловской области, поддержку получили пять региональных событий – «День рождения Урал Мороза» в Арамили, фестиваль «Мраморная миля» в Полевском, фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж» в Артемовском, Турнир косарей в Артях и Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле. Там уточнили, что к господдержке относятся организация информационных туров на мероприятия для туроператоров и СМИ, установка навигации, изготовление полиграфической продукции, транспортное обеспечение, информационная поддержка. «Развитие внутреннего туризма – задача, поставленная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым», – прокомментировал вице-губернатор Алексей Орлов.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», проект Ural Music Night в числе 67 некоммерческих организаций Свердловской области победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов. «Ассоциация музыкантов Урала» – организатор UMN – получила самый крупный грант – 9,96 миллиона рублей.

Напомним, что фестиваль собирает десятки тысяч горожан. Кроме того, в 2018 году Уральскую ночь музыки, вероятно, посетят и иностранные гости Екатеринбурга – оргкомитет «Россия-2018» высказался за проведение фестиваля в дни Чемпионата мира по футболу.

Екатеринбург, служба информации

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