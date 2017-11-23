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Четверг, 23 ноября 2017, 12:52 мск

Екатеринбург

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Организаторы Ural Music Night, «Коляда-театр» и кризисный центр «Аистенок» получили многомиллионые президентские гранты

Организаторы Ural Music Night, «Коляда-театр» и кризисный центр «Аистенок» получили многомиллионые президентские гранты

67 некоммерческих организаций Свердловской области победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый крупный грант в размере 9,96 миллиона рублей получили организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night – «Ассоциация музыкантов Урала». Директор фестиваля Евгений Горенбург обещает привезти в Екатеринбург Ринго Старра, чем, возможно, и объясняется столь внушительная сумма. Чуть меньше, порядка 8,63 миллионов рублей, досталось общественной организации по оказанию помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок». Эти деньги общественники планируют потратить на развитие ресурсного центра.

Уральский драматург Николай Коляда и его театр получили 2,5 миллиона рублей на проведение международного фестиваля «Коляда-plays». Напомним, в 2018 году из-за футбольного чемпионата мира театральный фестиваль будет перенесен на декабрь.

Среди других получателей президентских грантов есть Свердловский фонд развития кино и телевидения для детей «Возрождение» (4,2 миллиона рублей на документальный фильм «Техническая эстетика»), отдел социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ (2,8 миллионов на проект «Сохрани семью»), центр правозащитных организаций (2,9 миллиона рублей на работу ОНК в местах лишения свободы), Среднеуральское отделение казачьего общества (2,9 миллиона рублей на развитие дипломатических отношений оренбургских казаков и Франции). Полный список победителей представлен на сайте фонда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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