РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

В Екатеринбурге прошло традиционное шествие студентов и выпускников радиофака УрФУ. Колонна с кричалками и транспарантами прошла от института до памятника изобретателю радио Александру Попову. Радистов сопровождали сотрудники Росгвардии, а с левого и правого флангов поддерживали сигналящие автомобилисты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на сложности с организацией шествия, о которых мы писали ранее, и на холодную погоду с пронизывающим ветром, несколько тысяч радистов отпраздновали 7 мая.

Все было как обычно – кричалки «Все радисты с детства знают тройку самых важны слов» и «РТФ – чемпион», адепты компьютерного культа, несущие старую ЭВМ в голове колонны, салют с «Высоцкого».

Сопровождали шествующих сотрудники Росгвардии, а также военный оркестр, который исполнял то «Прощание славянки», то «Вставай, страна огромная», то увертюру «1812 год», то «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

По мере прохождения колонны по аллеям проспекта Ленина, к студентам присоединялись выпускники прошлых лет, а проезжавшие мимо автомобили поддерживали марширующих гудением. Закончилось шествие, по традиции, у памятника Александру Попову небольшим митингом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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