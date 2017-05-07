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Екатеринбург

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Публикации за 07.05.17

РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

В Екатеринбурге прошло традиционное шествие студентов и выпускников радиофака УрФУ. Колонна с кричалками и транспарантами прошла от института до памятника изобретателю радио Александру Попову. Радистов сопровождали сотрудники Росгвардии, а с левого и правого флангов поддерживали сигналящие автомобилисты.

Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

Как передает корреспондент , несмотря на сложности с организацией шествия, о которых мы писали ранее, и на холодную погоду с пронизывающим ветром, несколько тысяч радистов отпраздновали 7 мая.

Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

Все было как обычно – кричалки «Все радисты с детства знают тройку самых важны слов» и «РТФ – чемпион», адепты компьютерного культа, несущие старую ЭВМ в голове колонны, салют с «Высоцкого».

Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

Сопровождали шествующих сотрудники Росгвардии, а также военный оркестр, который исполнял то «Прощание славянки», то «Вставай, страна огромная», то увертюру «1812 год», то «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

По мере прохождения колонны по аллеям проспекта Ленина, к студентам присоединялись выпускники прошлых лет, а проезжавшие мимо автомобили поддерживали марширующих гудением. Закончилось шествие, по традиции, у памятника Александру Попову небольшим митингом.

Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)
Новый День: РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.17

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