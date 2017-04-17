Верхотурцы готовы выйти на улицы против «золотых» тарифов на отопление

Публикации за 17.04.17

Жители Верхотурья потеряли терпение и готовы выйти на митинг против необоснованных, на их взгляд, цен на тепло. Администрация города митингов не хочет и под разными предлогами отказывает в согласовании акции.

Как рассказал NDNews.ru депутат местной думы Александр Зыков, он уже четыре раза подавал в мэрию уведомление о проведении митинга, но каждый раз чиновники находили в заявке какие-то причины для отказа. «Люди уже мне звонят, спрашивают – ну когда митинг? Не исключаю, что, в конце концов, люди выйдут без всякого согласования, стихийно, потому что наша администрация вместо того чтобы работать на народ, работает на поставщика тепла», – заявил депутат.

Напомним, уже третий год верхотурцев волнует неподъемная для многих цена на отопление. В 2014 году теплосети города были отданы в аренду ООО «Уральская теплоэнергетическая компания», директором которой был Леонид Бычков. Заявлялось, что фирма отремонтирует за свой счет теплосети, однако ради этого пришлось повысить тариф для населения почти в два раза – с 1,3 тысячи рублей за гигакалорию до 2,5 тысячи рублей. Несмотря на это, в городе был объявлен режим ЧС, который позволил выделить субсидию из резервного фонда Свердловской области администрации ГО, и уже мэрия оплачивала срочный ремонт сетей, сумма затрат составила 111,9 млн рублей – ремонт выполняло ООО «Уралкотел», директором которого оказался тот же Леонид Бычков. Сейчас, как рассказал NDNews.ru Александр Зыков, за гигакалорию верхотурцы платят 2800 рублей. «Перед осенними выборами мы написали в администрацию губернатора, что если нам не снизят тарифы на тепло – мы на выборы не пойдем. Приехали Паслер и Гришанов (председатель РЭК, – прим. ред.). Пообещали, что снизят. В конце года снизили примерно на сто рублей, разницы никто и не заметил. В январе этого года к нам приезжал Орлов, к нему опять подходили с тем же вопросом – ничего не ответил», – рассказал депутат.

Как уже сообщал NDNews.ru, социальная напряженность из-за высоких коммунальных тарифов наблюдается не только в Верхотурье. В субботу, 15 апреля, в 20 городах области прошли митинги КПРФ против повышения цен на ЖКХ. На главную акцию протеста в Екатеринбурге пришел министр ЖКХ региона Николай Смирнов, который заявил, что многие проблемы в коммунальной сфере зависят от управляющих компаний. На акцию организованно пришли люди с заранее приготовленными плакатами – в основном пенсионеры. На плакатах были лозунги «Не доводите до греха – снижайте цены ЖКХ».

Верхотурье, Евгения Вирачева

Верхотурье. Другие новости 17.04.17

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