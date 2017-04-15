«Не доводите до греха – снижайте цены ЖКХ» – по области прошла серия митингов коммунистов (ФОТО)

Публикации за 15.04.17

Сегодня в 20 городах прошли общеобластные митинги против повышения цен на ЖКХ, организованная местной ячейкой КПРФ. На главную акцию протеста в Екатеринбурге пришел министр ЖКХ региона Николай Смирнов, который заявил, что многие проблемы в коммунальной сфере зависят от управляющих компаний.

Митинг в Екатеринбурге был посвящен не только высоким ценам на услуги ЖКХ, но и отмене льготного проезда в общественном транспорте. Это была уже третья аналогичная акция с начала марта. Все их устроил свердловский обком КПРФ.

На акцию сегодня организованно пришли люди с заранее приготовленными плакатами – в основном пенсионеры. На плакатах лозунги «Не доводите до греха – снижайте цены ЖКХ», «Нет отмене льгот!», «Мы против закрытия маршрутов» (речь идет об отмене некоторых маршрутов общественного транспорта в связи с реформой в Екатеринбурге – прим. NDNews.ru) и так далее. Несмотря на дождь, площадь Труда была заполнена почти полностью, хотя акция была недолгой.

Впервые на митинг коммунистов пришел министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В своем выступлении он отметил, что многие проблемы в коммунальной сфере сегодня создают управляющие компании и недобросовестные руководители. Поэтому проблемы решаемы. Участники акции подходили к министру с вопросами.

В завершение митинга была составлена резолюция с требованием снизить цены на ЖКХ, вернуть льготы на проезд в общественном транспорте, навести порядок в коммуналке. Когда ее подпишут все желающие, бумагу направят областным и федеральным властям.

Фото – со страницы первого секретаря Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.04.17

В Екатеринбурге на крестном ходе в честь Пасхи пронесут мощи святых. / В Екатеринбурге пенсионерка, которую заподозрили в краже из магазина, скончалась после привода в полицию. / На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»