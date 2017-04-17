«Уличные протесты – это недоработка партий»: в уральском полпредстве нашли виновных в антикоррупционных митингах

Публикации за 17.04.17

Участие молодых людей в несанкционированных уличных протестах против коррупции в стране растревожило все уровни власти. Еще на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал молодежные митинги «провокацией», сегодня свое мнение высказал уральский полпред Игорь Холманских. Как считает федеральный чиновник, стихийные протесты стали результатом «коллективной недоработки» политических сил, и потребовал от парламентских партий усилить работу с молодежью, передает корреспондент NDNews.ru.

«Если партийные структуры по какой-либо причине не устраивают людей, не в состоянии предложить им привлекательной повестки, часть людей может выйти на улицы. Этим незамедлительно пользуются деструктивные антигосударственные силы, управляемые из-за рубежа. Такие процессы мы наблюдаем в последнее время», – заявил Игорь Холманских на заседании совета политических партий УрФО в Екатеринбурге. Также он подчеркнул, что партии часто ведут лишь формальную работу с молодежной аудиторией, считая ее бесперспективной для голосования на выборах. Поэтому молодые люди, по мнению полпреда, легко вовлекаются в несанкционированные акции.

Кроме того, Игорь Холманских пожурил оппозиционные партии, которые используют стихийные народные протесты как предвыборную повестку. «Это опасный путь. Невозможно решить проблему нагнетанием конфликта, зато велик риск упустить контроль над ситуацией и отдать инициативу в руки экстремистских сил», – отметил он.

В качестве рецепта борьбы с митингами партиям было рекомендовано скорректировать методы работы с избирателями и больше уделять внимания отчетам о выполнении предвыборных обещаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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