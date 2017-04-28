«Губернатор нас не замечает»: уральские студенты в июне готовы снова выйти на улицы (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

Между органами государственной власти с одной стороны и молодежью – с другой сегодня существует разрыв и полное непонимание друг друга, которое может привести к росту протестных настроений в молодежной среде. Об этом заявил NDNews.ru участник прошедших сегодня в Свердловском заксобрании депутатских слушаний по молодежной политике, председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кугаев.

По его словам, среди молодежи очень мало кто знает о решениях, принимаемых областной властью в сфере молодежной политики и не только. Кроме того, отсутствует обратная связь. «Молодежь не знает, где и как можно встретиться с губернатором, чтобы задать ему свои вопросы. Таких встреч, кажется, просто нет. Нет встреч с депутатами заксобрания, председателями профильных комитетов. Сегодня необходимо выстраивать диалог с молодежью, говорить на ее языке, не бояться обсуждать острые темы – тот же льготный проезд для студентов. Также власти надо встраиваться в современные способы подачи информации. Успех того же Навального обусловлен тем, что он все это понимает и воплощает. А много ли у нас провластных блогеров с таким же числом подписчиков? Практически нет», – считает Кугаев.

Ранее сегодня, выступая на депутатских слушаниях, председатель Союза студентов УрФУ заявил, что чиновники очень плохо представляют себе то самое «поколение Z», о судьбе которого им положено заботиться. Не учитываются, по его мнению, следующие черты нынешнего студенчества. Во-первых, это «поколение онлайн»: их невозможно оторвать от гаджетов: «Попробуйте хотя бы на один день отобрать у него смартфон, и он начнет трястись», – отметил спикер. Во-вторых, это отсутствие долгосрочных трендов. На просмотр одной новости молодые люди не согласны тратить больше восьми секунд, поэтому «Инстаграм» обогнал «Твиттер». Власти же пока едва-едва освоили формат официальных ведомственных порталов. В-третьих, молодежь не видит себя единым поколением – работает установка «все индивидуальны», поэтому мало кто выйдет на первомайскую демонстрацию по собственному желанию. Для объединения нужна разработка близкой и понятной мотивации. В-четвертых, как выразился спикер, «модель постепенного движения к успеху повредилась», – молодые люди хотят добиться всего и быстро, а не идти десятилетиями по карьерной лестнице. Кроме того, существует установка на гедонизм. «Каждый молодой специалист, устраиваясь на работу, сейчас пытается договориться о свободном графике – тут мне надо на музыкальный фестиваль, а потом ещё отдохнуть», – отметил спикер. При этом часть образованной молодежи очень активна, амбициозна, изучает иностранные языки, участвует в международных программах. «У власти должны быть яркие, амбициозные проекты, куда можно вовлечь студентов. Надо разговаривать с молодёжью. Но я не вижу, чтобы представители власти встречались с нами, просто приходили и общались. Мы в информационном вакууме, с нами не говорят и не считаются. Если диалог не будет налажен, в июне молодые люди снова выйдут на улицы, и в этот раз их выйдет больше», – резюмировал Аслан Кугаев.

Выступление представителя УрФУ вызвало живую реакцию. Депутат заксо от «Единой России» Олег Корчагин заявил, что УрФУ как раз находится «на вершине гигантской финансовой пирамиды», которую государство создало для реализации своей молодежной политики, а в защите больше нуждаются молодые люди из депрессивных районов, учащиеся и выпускники средних профессиональных учебных заведений, которым гораздо сложнее устроиться в жизни. Социолог Андрей Мозолин, по совместительству – замруководителя свердловского исполкома ЕР, порадовался за студентов УрФУ, «у которых все хорошо и они ходят на митинги со смартфонами», но заявил, что государство должно разработать комплексную систему пропаганды, в которой существовала бы смысловая преемственность, так как сейчас молодежь в принципе согласна быть патриотами, но не знает, чем ей гордиться. «Мне очень импонирует советская система – с октябрятами, пионерами и комсомольцами. Она была одной из самых эффективных», – отметил Мозолин.

Вице-спикер заксо Владимир Власов резюмировал, что «не надо пытаться все решать за молодёжь, надо информировать ее о той государственной поддержке, какая есть», однако не удержался и от нравоучительного замечания: «Надо прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться, а не просто хотеть».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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