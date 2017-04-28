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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

Социальные выплаты на жилье молодым семьям на Среднем Урале упали в пять раз (ФОТО)

Социальные выплаты на жилье молодым семьям на Среднем Урале упали в пять раз (ФОТО)

В Свердловской области за последний год в два раза вырос объем средств, выделяемых на патриотическое воспитание, но в пять раз упал объем социальных выплат, предназначенных молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сообщила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая сегодня в заксобрании на депутатских слушаниях, посвященных различным аспектам молодежной политики.

По ее словам, молодежная политика финансируется по нескольким схемам: это субсидии некоммерческим организациям, субсидии муниципальным образованиям, участие в федеральных, региональных и муниципальных госпрограммах.

Новый День: Социальные выплаты на жилье молодым семьям на Среднем Урале упали в пять раз (ФОТО)

На патриотическое воспитание НКО в этом году получат 15 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году, на проекты по работе с молодежью – 8 млн рублей. Муниципальные образования на те же цели получат 8,1 и 7 млн рублей. При этом субсидии МО на социальные выплаты, предназначенные молодым семьям на приобретение или строительство жилья, составили только 15,6 млн рублей, что в пять раз меньше прошлогоднего уровня, рассказала Глацких.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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