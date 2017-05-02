Жители вотчины Козицына требуют от Куйвашева навести порядок в городе (СКРИН)

Публикации за 02.05.17

В Верхней Пышме готовится митинг, участники которого выступят против ликвидации частного сектора, вырубки городских лесов, других коммунальных и экологических проблем.

Провести митинг активисты хотят уже 13 мая. Как подчеркнули в Координационном совете местного общественного движения «Оса», в заявке численность участников определена в размере 700 человек,

Среди «глобальных проблем» верхнепышминцев – отсутствие надлежащего холодного водоснабжения в городе, где фиксируются постоянные отключения ХВС в ночные часы с 12:00 до 6:00, а днем, с 9:00 до 18:00, напор холодной воды минимальный. Также обозначена проблема значительного износа коммунальных сетей (до 90 %) того же холодного водоснабжения, а также отопления, водоотведения (канализации) и горячего водоснабжения. Предлагается на митинге выразить свое отношение к состоянию дорожной инфраструктуры города, в особенности дорожной сети частного сектора, внутридворовой территории многоквартирных домов и отсутствию надлежащего содержания существующей дорожной сети.

Также тревогу активистов – организаторов митинга вызывают неоднократные попытки администрации города ликвидировать частный сектор и местные садоводческие товарищества в рамках проекта нового Генплана Верхней Пышмы. Предложено жителям обратить внимание на ухудшение экологической обстановки, попыткам администрации прибегнуть к сплошной вырубке городских лесов, неблагоприятный инвестклимат для развития малого и среднего предпринимательства, неоднократные попытки давления на местных гражданских активистов.

Среди лозунгов, которые планируется использовать на митинге, такие: «Путин! Обрати внимание на наши проблемы!», «Губернатор обязан защищать наши интересы!», «Куйвашев, наведи порядок в Верхней Пышме!», и «Администрация – марионетка в руках иных лиц!».

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 02.05.17

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