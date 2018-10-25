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Четверг, 25 октября 2018, 14:47 мск

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Екатеринбуржцы снова пойдут обнимать деревья в сквере у Драмы

Жителей Екатеринбурга снова зовут обнимать деревья в сквере у Драмтеатра, где власти хотят построить храм святой Екатерины.

«Нам понравилось обнимать деревья с вами в сквере у Драмтеатра. По многочисленным просьбам мы решили повторить прогулку 3 ноября в 13.00. Как и 13 октября, мы будем заряжаться энергией от кедров, яблонь, березок и рябин под звуки волшебного гонга. Будем рады встрече с друзьями на природе в городе», ‒ говорится в паблике «Парки и скверы Екатеринбурга».

Напомним, похожая акция прошла почти 2 недели назад ‒ горожане, избравшие «обнимашки» формой своеобразного протеста, высказались против вырубки деревьев ради строительства культового учреждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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