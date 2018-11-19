Противники храма-на-драме будут бегать по скверу в знак протеста

Защитники сквера у Театра драмы анонсировали очередную акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», она состоится 24 ноября. «Парк – это территория общего пользования, он принадлежит нам – жителям Екатеринбурга, и не предназначен для застройки. Мы хотим защитить сквер. Поэтому мы организуем «Забег 2340», – пишут участники сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».

Цифра 2340 взята неслучайно. Противники строительства в сквере храма святой Екатерины указывают, что сейчас там растут 234 дерева, и в случае застройки они будут вырублены. «Участие в забеге бесплатное. Медицинская справка не нужна. Старты будут происходить каждые 20 минут, начиная с 11 часов», – сообщают они.

Напомним, месяц назад активисты уже протестовали против вырубки деревьев в сквере у драмтеатра. Тогда акцию провели в уже традиционной для города форме – деревья обнимали. Добавим, первые «обнимашки» в городе проходили, когда недовольные строительством храма пытались спасти от застройки пруд. Жителей Екатеринбурга на такую акцию приглашали трижды. Затем горожане «обнимали» телебашню, которую в итоге снесли.

Екатеринбург, служба информации

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