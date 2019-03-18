Слух дня: Алтушкин хочет храм Екатерины, чтобы не допустить распространения радикального ислама

Любопытная версия причин строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге стала курсировать со вчерашнего дня. Воскресный чин Торжества православия, который превратился в нечто среднее между службой под открытым небом, митингом и выступлением звезд эстрады, породил новую волну вопросов: а зачем все-таки медникам так нужен храм? Почему бизнесмен Игорь Алтушкин готов тратить немалые деньги, приглашать Безрукова и Пореченкова, платить им гонорары (по слухам, за стояние за храм святой Екатерины каждый актер получил около 5 тысяч долларов), чтобы оплачивать рекламную кампанию молебна? Для чего его супруга Татьяна, доселе не вступавшая в дискуссии по этому поводу, пишет колонки для местных изданий, сравнивая противников строительства с богоборцами раннего советского периода?

«Рассказывают интересное, хотя и близкое к конспирологии и крестовым походам. Мол, медники и компания вовсе не преследуют цель остаться в веках. В конце концов, никто не помнит, кто построил храм, да и спонсоров слишком много, чтобы про чьи-то амбиции говорить. Вся эта затея ‒ чтобы не допустить на Урале распространения радикального исламизма, сплотив людей под куполом возрожденного православия. Мелочи вроде той, что пока получается обратный эффект, поскольку людей бесит, что медники сорят деньгами, когда народ последний хрен без соли доедает, никого не волнуют. Поставлена глобальная цель ‒ и там уж все средства идут в ход», ‒ говорят слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

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