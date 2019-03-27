Защитники сквера просят миллионеров «отбить» его на аукционе у строителей храма

Защитники сквера у драмтеатра, где планируется построить храм святой Екатерины, обратились через соцсети к состоятельным людям с просьбой принять участие в аукционе на право аренды этого земельного участка и перекупить его у спонсоров храма.

«Мы обращаемся к людям с высокими доходами – не важно, живете вы в Екатеринбурге или нет. Примите участие в аукционе! Разделите с нами ответственность за будущее центра Екатеринбурга. Инвестируйте небольшую часть вашего капитала в поддержание комфортной городской среды и экологии города. У вас есть возможность стать настоящим меценатом города, сохранить добрую память среди горожан, стать его героем в преддверии 300-летия Екатеринбурга», – говорится в обращении в группе «Парки и скверы Екатеринбурга».

Как уже писал «Новый День», аукцион состоится 11 апреля. Площадь участка, согласно документам, – 5 980 кв. м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей, шаг аукциона – 102,5 тысяч рублей, задаток – 2 млн 732 тысячи рублей. Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» не позднее 9 апреля – даты рассмотрения заявок. Участником аукциона может быть как юридическое, так и физическое лицо. Если на аукцион будет подана только одна заявка, то договор аренды будет заключен с тем, кто ее подал. Добавим, что использовать участок арендатор – победитель аукциона обязан только в соответствии с новыми правилами зонирования, то есть для строительства религиозного объекта (церкви, собора, храма, часовни, монастыря, мечети, молельного дома). Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку также осуществляется арендатором самостоятельно. Вероятно, единственным участником аукциона станет Фонд святой Екатерины, специально созданный для строительства храма уральскими бизнесменами.

Напомним, в последнее время в сквере по очереди собираются то сторонники, то противники строительства храма. 17 марта в Екатеринбурге прошло мероприятие с участием «звезд»: Екатеринбургская епархия провела масштабный молебен в честь Торжества православия, на который собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за будущий храм приехали Алексей Чадов, Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Дмитрий Грачев и Сергей Безруков. Последний позже весьма резко ответил в своем инстаграме одному из защитников сквера. «Совсем страх Божий потеряли? Кто вас надоумил распространять хештег «храму нет», о душе подумайте своей!!!! Что же у вас в головах-то творится?!?! Жаль мне вас!» – написал известный актер. Теперь защитники сквера планируют собраться на месте строительства храма 7 апреля – они будут «обнимать» сквер.

Екатеринбург, служба информации

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