Аукцион по земле для строительства храма-на-драме закроют от СМИ

Аукцион за право аренды земли под сквером у драмтеатра, где планируют построить храм святой Екатерины, пройдет за закрытыми дверями.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, это объясняется малым размером зала, предназначенного под торги. Впрочем, потенциальных участников тоже называть не стали, сославшись на требования законодательства.

Напомним, основание для выставления участка на торги – приказ МУГИСО, площадь участка – 5980 кв м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей. Согласно публичной кадастровой карте, стоимость участка – 66 млн 869 тысяч рублей. Использовать участок арендатор – победитель аукциона обязан только в соответствии с новыми правилами зонирования, то есть под строительство религиозного объекта (церкви, собора, храма, часовни, монастыря, мечети, молельного дома). Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку также осуществляется арендатором самостоятельно.

Две недели назад защитники сквера обратились через соцсети к состоятельным людям с просьбой принять участие в аукционе на право аренды этого земельного участка и перекупить его у спонсоров храма: «Мы обращаемся к людям с высокими доходами – не важно, живете вы в Екатеринбурге или нет. Примите участие в аукционе! У вас есть возможность стать настоящим меценатом города, сохранить добрую память среди горожан, стать его героем в преддверии 300-летия Екатеринбурга». Однако, похоже, желающих не нашлось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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