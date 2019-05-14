Епархия отменила молебен в сквере у театра драмы

Екатеринбургская епархия решила не проводить сегодня мобелебен в сквере у театра драмы. В пресс-службе епархии прокомментировали, что молебен решили перенести на четверг. Причины переноса обещали раскрыть позже.

Добавим, не исключено, что такое решение епархия приняла, чтобы не сталкивать на оставшемся неогороженным небольшом пространстве сквера тех, кто за строительство храма и тех, кто против. Сегодня утром в епархии заявили, что проведут молебен сегодня в 19:00 – в качестве ответа тем, кто накануне устроил акцию протеста. Однако протестующие также собрались сегодня в 19:00 вернуться в сквер.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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