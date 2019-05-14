Екатеринбургскую епархию эвакуировали

Екатеринбургскую епархию только что эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как уточнили в пресс-службе, неизвестные прислали электронное письмо с соответствующим предупреждением.

Не исключено, что «минирование» епархии может быть связано с конфликтом вокруг строительства храма на территории сквера у драмтеатра.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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