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Четверг, 16 мая 2019, 16:09 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбургскую епархию эвакуировали

Екатеринбургскую епархию только что эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как уточнили в пресс-службе, неизвестные прислали электронное письмо с соответствующим предупреждением.

Не исключено, что «минирование» епархии может быть связано с конфликтом вокруг строительства храма на территории сквера у драмтеатра.

Екатеринбург, служба информации

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