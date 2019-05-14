Епархия: храм должен стоять, и по этому вопросу компромисса достигнуть сложно (ВИДЕО)

Екатеринбургская Епархия РПЦ высказала свою официальную позицию по вчерашним событиям в сквере у драмтеатра: храму – быть, а разрушение заборов и призывы к физическому противоборству – недопустимы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучить ее на брифинге доверили протоиерею Максиму Миняйло – руководителю отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ. Сам митрополит Кирилл на встречу с журналистами не пришел.

Заявление Епархии по противостоянию у стройплощадки храма Екатерины

Отец Максим выразил обеспокоенность эскалацией конфликта сторонников и противников храма. По его мнению, защитники сквера занимают неконструктивную позицию и недооценивают проявленную меценатами готовность идти на компромисс. Под компромиссом он подразумевал отказ медников от строительства храма святой Екатерины сначала на Площади Труда, потом – в акватории городского пруда. Нынешнее место, считает протоиерей, является оптимальным. «Есть группа граждан, которые против храма. Но что мы можем сказать тем, кто ходил на крестный ход, кто был на молебне на месте строительства будущего храма? Почему не должны быть удовлетворены интересы этих людей? Мы тоже граждане», – подчеркнул он, заявив, что на Пасхальный крестный ход пришло 20 тысяч человек – «больше, чем на каком-либо мероприятии противников храма».

Максим Миняйло также ответил журналистам, у которых в результате вчерашних событий пострадала профессиональная аппаратура: «Ответственность лежит на тех, кто начал провокации. Ошибки (у сторонников храма – прим.ред.) могли быть, когда события перешли в горячую фазу. В толпе, которая клокочет, достаётся всем – это как попасть в лавину, – сказал он и добавил, что в том, что дошло до прямых столкновений, виноваты все. Однако позиция церкви по главному вопросу остается неизменной: храм святой Екатерины должен быть построен к 300-летию Екатеринбурга, и компромисса с теми, кто просто говорит «храму нет», достичь будет очень сложно.

Отец Максим также отметил, что сегодня в 19-00 в сквере у драмтеатра состоится молебен, на который придет и он сам, и другие священники, и сотни прихожан.

Напомним, вчера и сегодня в сквере у драмтеатра почти всю ночь – с 19:00 и примерно до 05:00 – продолжалось противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины. Стороны вступали в перебранку, сообщалось о нескольких случаях рукоприкладства, но серьезно пострадавших не было. Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся поблизости, активного участия в событиях не принимали. Никто и представителей областной и городской власти к людям не вышел. Только утром губернатор Евгений Куйвашев написал в инстаграме, что готов сегодня в 16-00 в своей резиденции усадить за стол переговоров по пять человек из числа сторонников и противников храма и попытаться найти компромисс. Однако состав потенциальных участников встречи до сих пор не ясен, как и то, будут ли на нее допущены представители СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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