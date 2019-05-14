Кто примет участие во встрече с Куйвашевым по поводу конфликта вокруг храма. Комментарии

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил на встречу по пять парламентеров с обеих сторон конфликта, развернувшегося вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Сейчас уже появилось много мнений о том, кто должен присутствовать на этой встрече, – она пройдет в 16:00 в резиденции. Пока неясно, пустят ли туда журналистов. «Новый День» собрал комментарии возможных участников.

«Мы собираемся пойти, обсуждаем, кто от нас пойдет», – пояснила агентству представитель движения «За парки и скверы» Анна Балтина.

«Я не буду по одной простой причине: третий день лежу с температурой 38-39, расклеился, надо съездить на комиссию, иначе кворума не будет, потом поеду обратно домой болеть. Так бы я с удовольствием, конечно, принял участие во встрече», – рассказал «Новому Дню» депутат ЕГД Тимофей Жуков.

Представители штаба Навального в Екатеринбурге заявили, что не видят смысла во встрече. «Это может быть отвлекающий тактический маневр, чтобы выявить лидеров протеста. Вчера акция была спонтанной, поэтому единого центра принятия решений горожан нет. Найти парламентеров сложно. Штаб Навального не будет в этом участвовать – только если не поступят предложения со стороны защитников сквера. Пока у нас принято предварительное решение – провести 16 июня в Екатеринбурге митинг за отставку губернатора Куйвашева. Я считаю, что он несет ответственность за вчерашнюю ситуацию, когда толпа бандитов противостояла горожанам, а полиция и чиновники бездействовали. С другой стороны, если в ближайшее время будет принято решение о заморозке строительства храма и сохранения сквера, мы отменим митинг», – пояснил руководитель екатеринбургского штаба Юрий Кузьминых свою позицию.

«Лично меня никто не приглашал [на встречу с губернатором]. Я особо не читаю себя лицом протеста, если лица протеста посчитают, что нужно, чтобы я туда пошел, я пойду», – сказал «Новому Дню» директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что со стороны защитников храма во встрече с губернатором примет участие самбист Иван Штырков, однако в пресс-службе Академии единобороств РМК «Новому Дню» эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Правозащитник Вячеслав Башков сообщил, что не планирует участие во встрече. «Я не урбанист, я не знаю, что сказать в этой ситуации, просто не мое это – там должны быть общественные лидеры. У нас и депутаты есть, и бывший мэр. Как ни крути, они общественные лидеры, даже если это кому-то не нравится. Сам я сейчас в отделе полиции № 9. Вчера сюда доставили Богданова. Жду, пока выйдут наблюдатели, они посмотрят книгу доставлений, они заполняют сейчас журнал ОНК», – сказал собеседник агентства.

Историк Дмитрий Москвин пояснил агентству, что во встрече принять участия не сможет, поскольку он сейчас в Ижевске.

Ведущий Александр Цариков рассказал, что намерен прийти в резиденцию. «Мне кажется, одна из главных историй, которая должна проговариваться, – не только само строительство в сквере, но и вообще разработка механизма, который позволял бы в будущем объекты, касающиеся большого числа горожан, оценивать каким-то другим, более прозрачным механизмом. Чтобы кулуарные решения были максимально невозможны. Потому что пока нет ни диалога, ни разговора, а есть только волюнтаристские решения и административный ресурс. Второй момент: принятие каких-то правовых решений по использованию людей без лицензии ЧОП, без удостоверений полицейского, Росгвардии в качестве таранной силы. Третье – про саму площадку у сквера, тут должен идти разговор о полноценном референдуме, а не искусственно зауженном», – рассказал он о цели своего визита к губернатору.

Телеведущий Иннокентий Шеремет, в свою очередь, сообщил, что участия во встрече, скорее всего, не примет. «Туда людей зовут, а меня лично никто не приглашал. Я, конечно, в православный актив вхожу, но мне никто не предлагал туда идти, думаю, будут люди с менее агрессивной позицией», – сказал он «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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