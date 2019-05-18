Победа горожан или хитрый ход властей: политологи о заявлении Куйвашева по храму

Заявление губернатора Евгения Куйвашева о рассмотрении альтернативных площадок для строительства храма святой Екатерины – наилучший выход из сложившейся ситуации в Екатеринбурге, отмечают политологи. Но говорить о тактической победе горожан пока рано. «Очень рад, что так случилось. Куйвашев поступил, безусловно, мудро. Но сегодня нельзя успокаиваться. Я оптимист, но просчитываю варианты, – отмечает екатеринбургский депутат Константин Киселев, который активно поддерживает защитников сквера. – Может получиться так, что выставят на голосование различные места, включая сквер, и тем самым, просто-напросто размоют голоса защитников сквера. К примеру, получится, что за строительстве в сквере будет 20% голосов, а остальные площадки наберут условно по 5%. Я считаю, что сквер нужно исключать из голосования вообще. Радует то, что список мест будет открытым, и люди сами смогут предложить свои варианты размещения храма. И еще: надо согласовывать не просто место, но и проект. Новый храм должен быть уникальным и радовать горожан и туристов».

Политолог, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов в беседе с «Новым Днем» сказал, что решение губернатора обсудить альтернативные площадки – лучший из сценариев развития ситуации. «После того, как Путин сказал, что нужно принимать решение с учетом общественного мнения, стало понятно, что это мнение надо зафиксировать. Было два варианта. Плохой – проводить социологический опрос с формулировкой «Вы за храм в сквере или против»? Потому что эта формулировка продолжила бы раскол, в ней была бы одна победившая сторона, а другая – проигравшая. Вариант, когда с помощью механизмов изучения общественного мнения рассматриваются несколько площадок, и люди сами выбирают, где быть храму – один из бескровных выходов из ситуации раскола, который мог принять самые неожиданные формы. Вариант с несколькими площадками хороший, грамотный, позволяет выйти из ситуации игры с нулевой суммой, когда кто-то обязательно остается проигравшим, – сказал собеседник агентства. Также он отметил, что у большинства настаивающих на референдуме взамен опроса, который предусмотрен Уставом Екатеринбурга, вероятно, нет понимания, чем соцопрос отличается от опроса, который предлагают власти. «Те, кто требуют референдум, не понимают, что опрос – то же самое, только с меньшими ограничениями. В нем любой может принять участие, обратиться в комиссию. Это будет прозрачная процедура, я уверен, в этом заинтересованы все. Но надо определить форму, понять, какие места туда будут вноситься, будет сохраняться в списке сквер или нет. Нужно обязательно не просто договориться о референдуме, опросе, вопросах, нужна дорожная карта решения этой проблемы. Без нее – без продумывания всех мелочей, мы опять въедем в забор, определимся с местом – а потом столкнемся во время эскиза».

Политолог Аббас Галлямов подчеркнул, что заявление Куйвашева обнадеживает. Он описал свое видение ситуации так: «В Екатеринбурге сошлись два тренда. Первый – традиционный. Речь о том, что в основе режима лежит принцип, согласно которому начальник всегда прав, а подчиненный имеет право только на то, чтобы соглашаться с мнением руководителя. Если в случае с храмом власти опять будут исходить из этого принципа, то протестующим они не уступят. Сама логика режима подталкивает их к традиционному решению: протест игнорировать, строить там, где собирались с самого начала. Второй тренд связан с конкретикой нынешней политической ситуации – снижающимися рейтингами, растущим недовольством и так далее. Вести себя в этих условиях по-прежнему – себе дороже. Здравый смысл подсказывает, что традиционные подходы перестают работать и надо искать новые. В частности – уступить протестующим, продемонстрировав тем самым, что власть слышит людей и уважает их мнение. Какой из трендов одержит верх – не ясно. Но вчера я выказал робкую надежду, что победит второй. Сегодняшнее выступление Куйвашева говорит о том, что, может быть, так и будет».

Политолог Александр Пирогов, объясняя субботнее решение губернатора о поиске альтернативных площадок, также указал на то, что в ситуацию пришлось вмешиваться Путину. «Вся эту ситуация стала шоком для власти, никто не мог предположить, что всю неделю люди в огромном количестве будут выходить, протестовать, выдвигать политические требования, что скандал приобретет международный характер. В страшном сне не снилось. Пошла реакция президента – и возникло понимание, что нужно срочно что-то с этим делать. Очевидно, что Путин не очень доволен, что на месте власти не попытались разрулить ситуацию, что ему пришлось все делать самому, и это сильно подпортило карму местной власти – президента злить, как известно, нельзя, можно и голову потерять. Отсюда и оперативность, и срочность, и попытки поиска альтернативных решений. Все понимают, что от этого зависит и карьера мэра, и карьера губернатора, и весь политический расклад в области, – отметил он. – Ситуация могла разворачиваться хуже, могла пролиться кровь, противостояние могло выйти на улицы, а не за загороженный забором сквер, количество вовлеченных в протесты возрастало по экспоненте, увеличиваясь ежедневно, и требования были все более и более политически окрашены. То, что процесс удалось притормозить – это, можно сказать, что победа. Но ее важно сохранять, перехватить ее власти могут теперь совершенно спокойно, но рискуя своей репутацией. Думаю, то, что жители города заставили считаться со своим мнением, – это победа».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

«Урал» сыграет против «Локомотива» дважды за четыре дня. / Молодогвардейцы ЕР отказались «влиять» на молодежь, которая протестует в сквере. / «Володя ни разу не трахнул козу»: Горенбург вступился за Шахрина, на которого «льется ад» из-за позиции по храму в сквере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»