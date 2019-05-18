К мэрии пришла толпа протестующих. Встреча с Высокинским (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 18.05.2019 12:20 (время московское)

12:20 На этом мы завершаем нашу трасляцию. Встречу с горожанами в более сжатом виде смотрите чуть позже на нашем канале.

12:17 Встреча с горожанами закончилась. Высокинский на пресс-подходе предложил сейчас прогуляться до сквера.

12:03 Высокинский говорит, что мы все в начале большого пути. Просит создать какой-то костяк, «чтобы приходили одни и те же люди, а не каждый раз разные».

11:57 Мэр: эта история показала нам, что есть грань, которую нельзя переходить, грань, за которой пустота. Моя позиция: независимо от остроты дискуссии, закон един для всех. Если ты его преступил – вперёд.

11:56 Граждане напоминают про четвёртый вопрос: судьба задержанных.

11:55 Высокинский благодарит всех за активную гражданскую позицию.

11:55 Собравшиеся предлагают закругляться.

11:53 По его словам, этот список не будет исчерпывающим. «Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто. Приглашаю всех к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма святой великомученицы Екатерины», – приводятся слова Куйвашева.

11:53 Вот как звучит заявление губернатора Куйвашева (оно вышло в ленте ТАСС): «Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник – и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок»

11:50 Высокинский: отличная новость, но надо принять меры, чтобы не наступать на те же грабли. Например, утвердить список участков, любое строительство на которых должно проходить общественные обсуждения.

11:47 Волков : администрация губернатора только что сделала заявление: храм перенесут! (Бурные овации).

11:46 Волков подходит к Высокинскому: «стройка продолжается, люди тысячами скидывают фотки, снизу к забору приваривают металлические прутья». Люди волнуются, шумят.

11:42 Мэр продолжает про слушания. «У нас раньше была процедура публичных слушаний, когда мы назначали зал, вы все помните – я проводил слушания в «Космосе» по изменению устава. Но потом было принято решение перенести их в интернет. Если хотите вернуть обратно – давайте в этот режим войдём. Будем приглашать в зал. Но в моей практике были слушания, на которы пришёл один человек.

Дума решает судьбу земельного участка, где решили строить храм

11:40 «Новый День» напомнит читателям как это было. Поправки в муниципальные Правила землепользования и градостроительства, позволяющие начать строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади приняла гордума. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. Против этого решения выступила фракция КПРФ – 4 человека и единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев. Еще трое народных избранников воздержались. Остальные депутаты проголосовали за.

11:37 Глава подробно объясняет существующий механизм внесения изменений в правила землепользования и застройки. Также объясняет действующие правила проведения общественных обсуждений.

11:32 Мэра перебивает Иван Волков, который внезапно обращается к присутствующим журналистам и просит их «не подставлять людей», участвовавших в несанкционированных митингах. «Не давайте никаких материалов следователям», – говорит он.

11:31 Высокинский: нам говорят: «вот вы опубликовали материалы общественных обсуждений в интернете, а почему никому об этом не сказали». Надо понять, что мы можем в этом механизме улучшить.

11:27 Переходят к третьему вопросу – о процедуре принятия решений.

11:27 Опять начинается крик. Люди кричат, что ни мэру, ни застройщику нет доверия, он не может ничего гарантировать – например, что не вырубят деревья.

11:25 ВЫсокинский: «предлагаю «приземлиться» по забору.

11:25 Пока же приходиться подглядывать в щель под забором, что там.

11:22 Люди предлагают сделать прозрачный забор. Альшевских обещает поговорить об этом с застройщиком.

11:19 Альшевских: «данный участок на сегодняшний день имеет статус стройплощадки. По закону каждая стройплощадка должна быть огорожена. Не дай бог что там случится – отвечать будет застройщик».

11:18 О рамках и досмотре: «Поверьте, нашим правоохранителям есть чем заняться, кроме охраны периметра», – говорит мэр и обещает, что ее снимут, как только будет видно, что все успокоились.

11:15 Мэр повторяет, что сегодняшняя встреча – для того, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Я обеспечу вам доступ к набережной», – обещает он. «А к скверу?" – кричат люди.

11:11 Мэр удивился: Сейчас коллеги доедут до места...Посмотрят...

11:10 Участник: это неправда, работы идут, прямо сейчас сверху забора приваривают колючую проволоку.

11:10 Высокинский: Давайте не будем людей сталкивать лбами. Давайте не будем трогать забор. Стройка остановлена.

11:10 Высокинский: Если не дай бог что полыхнёт, мы с вами будем обсуждать совсем другую ситуацию.

11:07 Высокинский: если снять забор, то придут сторонники храма, и скажут: мы шли к этому 10 лет, мы все сделали по закону. Моя задача – не допустить столкновений между сторонниками и противниками храма.

11:06 Мэр: цель сегодняшней встречи – сделать так, чтобы, несмотря на то, что все законно, ещё раз послушать горожан.

11:04 Девушка: Из-за забора невозможно гулять, особенно с коляской.

Люди и забор. 15 мая

10:59 Люди говорят, что забор для людей – символ раздора, он концентрирует напряжение.

10:58 Это забор. Предыдущий ломали, перетягивали и сносили. Кстати, его части утопили в пруду. И они до сих пор там.

10:57 Перешли к пункту 2 повестки: Убрать забор.

10:56 Мэр напоминает, что идет трансляция. И уговаривает вести себя прилично: «людям неинтересно смотреть на наш бардак».

10:55 Зал хором орет референдум, референдум, громко, как в сквере.

10:55 Вопрос референдума должна сформулировать дума. «А если на это неспособны, их надо разогнать», – кричат люди.

10:47 Снова все участники начали говорить одновременно.

10:46 Отдельные люди требуют убрать забор.

10:45 Мэр предлагает перейти ко второму вопросу – «обнуление ситуации».

10:38 Открытым голосованием решено, что мэр должен обратиться в гордуму с инициативой о проведении референдума.

10:37 Мэр на это не отреагировал.

10:36 Эмоции все же прорываются. Один из участников выкрикивает: «где вы были два дня, когда нас ОМОН дубинками лупасил?"

10:33 Высокинский: Итак, резюмируем по первому вопросу – большинство пришедших на встречу за референдум, а не опрос.

10:30 Волков: Мэр вертится, как уж на сковороде. Мэр: Давайте без политики, пиариться на этой теме мелочно.

10:27 Немного неудобно для журналистов, что никто из выступающих не представляется.

10:25 Один из выступающих оговорился: «здесь сейчас только сторонники храма». Смех, аплодисменты. «Дедушка Фрейд еще в силе», – отмечает мэр.

10:23 Депутат Госдумы Андрей Альшевских: решение о референдуме принимает гордума. Давайте определим временной лаг – максимум, минимум, сколько на это надо. Чтобы у нас было понимание.

10:23 В итоге глава предлагает сделать «опрос с элементами референдума», что это такое – не совсем понятно.

10:22 Высокинский: формирование избирательных участков, внесение изменений в бюджет...

10:22 Граждане спрашивают, почему городу нужно только времени на подготовку референдума, хотя в Крыму управились за две недели.

10:21 Высокинский говорит: да, опрос носит рекомендательный характер, а референдум – обязательный.

10:15 Одна из участниц: Никакой срочности в постройке храма нет.

10:15 Молодой человек: Опрос носит рекомендательный характер, это завуалированный обман. Решение референдума обязательно к исполнению.

10:15 Мужчина: Эта та форма, которая будет услышана и народом и властью.

10:12 Высокинский: Ваши аргументы за референдум?

10:11 Высокинский: С подготовкой референдума мы до конца года останемся в ситуации разделенного общества, опрос подготовить быстрее.

10:11 Кто-то грамотный возражает, что мэр не может отменить решение суда.

10:10 Уже трое требуют от мэра вступиться за задержанных.

Как проходили слушания по проекту храма – вы можете почитать здесь. Никакой дискуссии или диалога нынешние общественные обсуждения не предполагают.

10:02 Он поясняет, что все процедуры соблюдены, но раз у людей «рвет клапана», значит, надо что-то доработать.

10:01 Высокинскинский: Третий вопрос, который я предлагаю – совместную ревизию документов. Например, решение думы прошлого созыва перенести общественные слушания в интернет.

09:58 Люди предлагают обсудить «добровольный отказ власти от принятого решения».

09:57 Высокинский делает пометки на доске.

09:56 Делегаты требуют убрать забор и освободить задержанных.

09:56 Высокинский: первый вопрос – референдум или опрос?

09:55 Высокинский: Определяемся с вопросами, которые мы должны решить.

09:54 Начинается собственно диалог.

09:41 Высокинский предупреждает операторов, стоящих у окна, что там кондиционер и их может продуть. Люди все еще рассаживаются.

09:33 Люди заходят, рассаживаются.

09:30 Высокинский соглашается. Но ворчит, что потеряли уже полчаса.

09:30 Зашел Иван Волков. Говорит, что получился список из 59 человек. Предлагает 30 посадить за стол, как делегатов, 29 на места для жителей с прессой. Говорит, что гарантирует порядок.

Екатеринбуржцы и мэр на площадке у драмы

Как толпа встретила мэра – можете посмотреть на видео.

09:29 Пока на 1-м этаже формируют делегацию, на 5-м Высокинский на камеры сетует, какой у нас несознательный народ – сначала на выборы не ходит, а к протестам прибегает: «прямая демократия вести диалог не позволяет, я позавчера попробовал, вы видели, что получилось».

На встречу главы Екатеринбурга Александра Высокинского с горожанами сегодня утром пришло около 50 человек из числа участников протестных акций последних дней. Толпа стоит перед главным входов в мэрию. Напомним, список из 30 делегатов, о котором ранее говорил мэр, заранее составлен не был, так как горожанин Александр Иванов от такой ответственности отказался. «Новый День» проведет для вас онлайн-трасляцию происходящего в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Высокинский вышел к посту охраны и заявил собравшимся, что готов принять 30 человек. Он спросил: «Кто здесь главный?». Вопрос повис в воздухе потом кто-то из толпы крикнул: «Владимир Владимирович!». Тем не менее, тут же роль главного взял на себя общественник Иван Волков. В данный момент прямо на крыльце мэрии формируется список из 30 парламентеров. Высокинский обещал, что делегацию он примет и выслушает. Также на встречу подшли депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер и Александр Ивачев и депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось. / Полиция готовится к пятничному вечеру в сквере (ФОТО). / «Город волен трактовать как угодно»: депутаты и избирком ждут решения Высокинского о форме опроса жителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»