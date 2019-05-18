Куйвашев: в понедельник опубликуют альтернативные места для строительства храма святой Екатерины

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте инфомполитики Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление по поводу места для строительства храма святой Екатерины.

По его словам, власти готовы рассмотреть альтернативные площадки для возведения культового сооружения. РИА «Новый День» публикует обращение главы региона, адресованное жителям Екатеринбурга, полностью.

«Обращаюсь к вам – в связи с планами строительства в городе – храма Святой Великомученицы Екатерины. Уверен, что вы все хорошо понимаете, что эта инициатива – абсолютно благое дело. Дань памяти – нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас. Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной – то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций – мнение всех, без исключения, жителей города и области – одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер – нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга.

Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они – должны быть услышаны. Уже в понедельник – и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырёх потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом – проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это – открыто. Приглашаю всех – к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма Святой Великомученицы Екатерины».

Напомним, что еще в начале этой недели после первых протестов в сквере у драмтеатра губернатор Куйвашев собирал в своем кабинете сторонников строительства храма в сквере и противников какой бы то ни было застройки в зеленой зоне. Переговоры завершились неудачно – ни к какому консенсусу прийти не удалось, защитникам сквера дали понять, что стройка будет продолжаться, поскольку все происходит на законных основаниях.

В тот же вечер акция протеста на Октябрьской площади продолжилась, число задержанных перевалило за 60 человек, а утром следующего дня была задержана одна из участниц встречи, представитель движения «За парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, которую обвинили в организации несанкционированного мероприятия. Также сегодня встречу с горожанами проводит мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, «Новый День» ведет онлайн из зала.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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