«Все только начинается», – губернатор Куйвашев прокомментировал вопрос о строительстве храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил свою новую позицию по вопросу о выборе площадки для строительства храма святой Екатерины. Он ждет предложений от горожан, но главное – это инвесторы и епархия.

«Вопрос выделения земельного участка – это исключительно вопрос органов местного самоуправления. Но я не мог оставаться в стороне, вы все видели мое обращение. Этот участок был предоставлен под строительство городской администрацией, пусть не этой, а предыдущей, но тем не менее. Также были проведены общественные обсуждения, но, как показала практика, нет ничего совершенного. После того как ваш покорный слуга пообщался и со сторонниками и с противниками строительства, было принято решение подробно изучить общественное мнение. Я даже не буду говорить, сколько времени это займет, но процесс не быстрый. Это будут предложения граждан, архитекторов, общественников, и только выверенные предложения будут выставлены на опрос. Ключевой вопрос – это наши инвесторы и наша епархия, так что все только начинается», – заявил глава региона сегодня в ходе своего отчета перед депутатами заксобрания региона.

Добавим, в минувшую субботу губернатор говорил, что уже к понедельнику, 20 мая, будут опубликованы альтернативные площадки для строительства храма. Однако в понедельник администрация города предложила горожанам через сайт мэрии присылать свои предложения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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