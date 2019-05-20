Мэрия объявила сбор предложений, где быть храму

Жителей Екатеринбурга просят присылать варианты площадок, где было бы, по их мнению, уместно построить храм святой Екатерины.

Сбор начала администрация города, сообщает ее пресс-служба. В мэрии уточнили, что присылать варианты можно будет в течение 10 ближайших дней – через электронную приемную сайта ekburg.ru.

«Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, о том, что власти рассмотрят альтернативные площадки, в субботу, 18 мая, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он писал в своем инстаграме, что в понедельник будут опубликованы минимум четыре варианта, где еще можно построить храм (помимо сквера у драмтеатра), однако пока список потенциальных площадок от властей пока не обнародован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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