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Понедельник, 20 мая 2019, 10:22 мск

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Мэрия объявила сбор предложений, где быть храму

Рендер с сайта областного минстроя

Жителей Екатеринбурга просят присылать варианты площадок, где было бы, по их мнению, уместно построить храм святой Екатерины.

Сбор начала администрация города, сообщает ее пресс-служба. В мэрии уточнили, что присылать варианты можно будет в течение 10 ближайших дней – через электронную приемную сайта ekburg.ru.

«Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, о том, что власти рассмотрят альтернативные площадки, в субботу, 18 мая, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он писал в своем инстаграме, что в понедельник будут опубликованы минимум четыре варианта, где еще можно построить храм (помимо сквера у драмтеатра), однако пока список потенциальных площадок от властей пока не обнародован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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