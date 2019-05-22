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Среда, 22 мая 2019, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

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Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан

Замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов сегодня на совещании в уральском полпредстве прокомментировал противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.

«Что касается этой ситуации, слава богу, она не имеет межнациональной окраски, нет межконфессиональной составляющей. Это вопрос гражданский. Решение было принято недостаточно хорошо. Надо было изучить настроения людей. Решения власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Это благое намерение – построить храм. Может быть, надо было более тщательно выбрать место, чтобы не ущемить ничьи интересы. Власти приняли правильное решение. На сегодня конфликт исчерпан», – подчеркнул он.

Напомним, накануне в сквере у драмтеатра был демонтирован забор, который поставили по контуру будущей стройплощадки храма святой Екатерины. Это было сделано после недели противостояний по просьбе митрополита Кирилла. Сейчас власти собирают мнения горожан об оптимальной площадке для строительства культового учреждения, а затем, вероятно, проведут опрос.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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