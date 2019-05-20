Митрополит Кирилл попросил Фонд святой Екатерины убрать забор из сквера

Митрополит Кирилл обратился с письмом к директору Фонда святой Екатерины с официальным письмом, в котором попросил убрать забор вокруг стройплощадки в сквере у драмтеатра. Информацию об этом подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, заметив, что забор стал символом раздора.

Вместе с тем в администрации Екатеринбурга агентству сообщили, что застройщику дано задание установить на участке камеры видеонаблюдения. «Думаю, это вопрос одного-двух дней», – сказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мрктчан.

Получить оперативный комментарий Фонда святой Екатерины о судьбе забора в сквере у драмтеатра не удалось, и пока неизвестно, будет ли удовлетворена просьба митрополита.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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