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Понедельник, 20 мая 2019, 18:52 мск

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В сквере у драмтеатра готовятся сносить забор (ФОТО)

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев приехал в сквер у драмтеатра после того, как сделал заявление о том, что принято решение демонтировать забор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, в беседе с журналистами Андреев высказал сожаление, что строительство собора вновь откладывается. Сколько времени займет демонтаж забора, он пока ответить затрудняется – говорит, что сейчас приедут строители, определятся. Фонд полностью берет на себя восстановление сквера, но будет призывать горожан прийти на субботник и помочь.

Между тем в сквере сейчас находятся и его защитники, и сторонники храма. По словам корреспондента «Нового Дня», общество «Сорок сороков» угощает людей горячим чаем. Несколько православных молятся.

Напомним, сегодня митрополит Кирилл обратился с письмом к директору Фонда святой Екатерины с официальным письмом, в котором попросил убрать забор вокруг стройплощадки в сквере у драмтеатра. Информацию об этом подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, заметив, что забор стал символом раздора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

В сквере у драмтеатра после сноса забора проведут субботник. / 22 мая выпускники Екатеринбурга отметят Последний звонок. / Фонд святой Екатерины разберет забор. Читать дальше

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