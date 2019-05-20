Фонд святой Екатерины разберет забор

Забор в сквере у театра драмы разберут. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, с просьбой разобрать конструкции к ним обратился митрополит Кирилл. После чего и было принято такое решение.

На вопрос – будет ли забор разбираться днем или это сделают ночью – Андреев определенно ответить не смог. По его словам, вопрос о разборе стены обсуждается со строителями, так как его сваривали, это не быстрый процесс. В дальнейшем фонд планирует восстановить озеленение в сквере и подключить к этому процессу тех, кто протестовал против храма. Где все-таки будут строить храм, в фонде не сказали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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