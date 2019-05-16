Забор святой Екатерины: как эволюционировал главный артефакт протеста (ФОТО)

Вокруг сквера у театра драмы устанавливают очередной забор. Это уже третье ограждение в сквере, где раньше свободно гуляли люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта конструкция – невысокая, обычное ограждение, которое ставят во время проведения каких-либо мероприятий. К слову, причиной появления заборчика официально называют подготовку к полумарафону «ЗаБег», который состоится в воскресенье (сегодня, напомним, четверг).

Забор – или заборы, теперь их три слоя – в сквере стал одним из главных объектов для экшена. С него все началось. В понедельник, после того, как горожане увидели ограждение в сквере, они возмутились и решили прийти вечером к театру драмы. Тогда это была металлическая сетка.

Днем же из-за забора случилось первое задержание – Алена Смышляева опрокинула забор, пробежала на территорию и залезла на одно из деревьев на аллее. С дерева ее стащили сотрудники Росгвардии.

Девушка повалила забор

Вечером в понедельник сначала все просто гуляли, а потом выстроились вдоль забора. Гремели по нему ключами и раскачивали. Наконец, забор уронили и заняли все пространство за ним. А потом приехали крепкие спортивные ребята – поднимать этот забор, по их признаниям. Ночь проводили протестующие в основном за забором, спортсмены внутри.

На следующий день главной забавой молодежи, которой скучно мирно гулять в сквере, стала акция «Раскачай забор, попади в автозак».

В среду защитники забора начали готовиться к новым натискам заранее, забивали сваи. В сквере появились серьезные, глухие металлические конструкции. Такой уже не повалить.

Но на всякий случай к нему приставили дополнительное трехслойное ограждение: Росгвардию, ОМОН и полицейских. Забор, конечно, устоял.

А сегодня появился еще один, небольшой заборчик. Возможно, за него запретят заходить. Но зачем ставить такую в целом крепкую, но легко поднимаемую и переносимую конструкцию в месте, где уже были провокаторы, – непонятно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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