Штырков объяснился по поводу участия бойцов РМК в противостоянии в сквере у драмы

Свердловский боец ММА, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, принимавший вчера участие в противостоянии сторонников и противников строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, прокомментировал произошедшее.

«Вчера в сквере от академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было. Там кроме нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению – это базис нормального общества. Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью, в корне неправильно и не должно повториться», – приводит его слова пресс-служба академии.

Напомним, вечером после того, как противники строительства снесли забор и начали водить хороводы вокруг палатки с неизвестным содержимым в центре сквера, к месту были стянуты несколько десятков спортивных молодых людей. В них журналисты узнали спортсменов из РМК и других спортивных клубов Екатеринбурга и даже «боевку» ОПС «Уралмаш». В какой-то момент бойцы начали выталкивать людей за периметр, причем в некоторых случаях все сопровождалось грубостью и рукоприкладством (например, один из участников чуть не сломал камеру видеооператора «Нового Дня»). После того как людей отогнали от центра сквера, забор был восстановлен. Оппоненты стояли в сквере до раннего утра, не обошлось без провокаций – один из защитников храма пустил в ход газовый баллончик. Он был задержан полицейскими, но куда делся после и кто он такой, неизвестно. Кроме того, в ОП № 9 оказались два защитника сквера, их имена не называются.

Добавим также, ранее появилась информация о том, что Штырков примет участие во встрече с губернатором Куйвашевым со стороны тех, кто желает строительства храма, однако «Новому Дню» представители бойца сообщили, что пока эти данные не подтверждаются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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