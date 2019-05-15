Охранники участка под храм-на-драме готовятся к осаде (ФОТО)

Сегодня утром на участок, выделенный под строительство храма святой Екатерины у театра драмы, подъехала строительная техника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по всему периметру участка готовятся укреплять забор. Вместо легких опор ограждения, которые за последние две ночи протестующие сносили уже несколько раз, в землю ввинчивают тяжелые сваи.

Кроме того, на территории появилось несколько капитальных вагончиков – вероятно, для отдыха охранников и рабочих.

Напомним, сегодня ночью противники строительства храма в сквере снова снесли забор. Более 20 человек были задержаны. Мало кто в городе сомневается, что сегодня ночью Екатеринбург ждет третья серия этой драмы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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