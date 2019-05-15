Не договорились: вторая ночь протеста в сквере оказалась жестче первой (ФОТО, ВИДЕО)

Вторая подряд ночь протестов в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге оказалась более жесткой по характеру, чем первая: правоохранительные органы перешли к решительным действиям, есть задержанные и пострадавшие.

Протесты на месте строительства храма. Задержания

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчерашний протест, как и позавчерашний, начался около 19:00. По оценкам очевидцев, пришло почти в два раза больше народу, чем в первый раз. Большинство горожан вели себя мирно, но не все, и забор вокруг предполагаемой стройки был снова снесен, а его элементы – утоплены в пруду.

Участница акции Алена Смышляева, которая позавчера уже прославилась тем, что залезла на дерево в сквере, описала историю следующим образом: «Рада, счастлива была всех видеть сегодня вечером! Я такой интересной движухи давно не наблюдала! Сегодня у нас были «веселые старты» с ОМОНом и соревнование по перетягиванию и скоростному разбору забора!» Однако не всем акция показалась такой веселой и безобидной. Многих пользователей соцсетей шокировал вид молодых людей, прыгающих под речевку «Кто не скачет, тот за храм!». Видео быстро разлетелось по сети. Самые резкие комментарии под ним оставляли пользователи из Крыма, усмотревшие аналогию с киевским Майданом. Но и сами екатеринбуржцы в большинстве своем этого не одобрили, сочтя, что такие действия полностью дискредитируют протест, начинавшийся как абсолютно мирный.

Кричалки и лозунги на акции в Екатеринбурге

Около часу ночи сотрудники ОМОН перешли к активным задержаниям. Как сообщили поздно ночью агентству ТАСС в областном министерстве общественной безопасности, всего было задержано 23 человека. Сегодня рано утром к некоторым участникам протеста на дом явились сотрудники полиции, пригласившие их на опрос по поводу несанкционированных митингов. Об этом сообщили, в частности, бывший руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин и активный участник различных акций в городе Ярослав Ширшиков. Последний ночью через соцсети просил знакомых помочь ему где-нибудь достать несколько литров свиной крови и пульверизаторы и снова звал их в сквер сегодня вечером. Другие участники сегодняшней и вчерашней «прогулок» также настроены повторить их сегодня.

Также в эти минуты в полицию прямо из дома везут создателя интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину. Она сообщила корреспонденту «Нового Дня», что ее везут в УВД на Фрунзе. 74.

Напомним, ночным событиям предшествовали почти трехчасовые переговоры сторонников и противников храма в резиденции губернатора, которые не увенчались успехом. Приглашенные туда защитники сквера заявили, что не контролируют массовые выступления, а власть и церковь снова подчеркнули, что храм в любом случае будет построен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

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