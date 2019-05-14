Протесты в сквере у театра драмы. День второй (ОНЛАЙН-трансляция, ФОТО, ВИДЕО)

Трансляция обновлена 23:30 (время московское)

Лозунги, кричалки и работа ОМОН на протестной площадке в сквере

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Самые зажигательные моменты сегодняшнего противостояния на месте строительства храма смотрите на видео.

Противостояние на стройплощадке храма святой Екатерины. День второй

23:30 Активисты не исключают, что завтра снова соберутся в сквере у театра драмы.

23:29 На проспекте Ленина, куда направлялась часть протестующих, сейчас пусто – хотя полицейские машины выставлены.

23:15 Людей стало намного меньше.

23:12 Омоновцы тоже.

23:12 Забор снова стоит.

23:11 Часть людей осталась на площадке у сквера.

23:07 Протестующие двигаются в сторону проспекта Ленина.

23:07 Людей оттеснили. Движение по Ельцина возобновилось.

23:06 Пешеходный переход на улице Ельцина, который блокировали люди, теперь перекрыли ОМОН и Росгвардия.

23:05 «Идем гулять по Ленина!» – кричат люди.

23:05 Часть протестующих отправилась гулять по проспекту Ленина.

23:04 ОМОН теснит людей.

23:01 И протестующие снова отправились к забору.

23:00 Подтянулась полиция – людей с проезжей части отгоняют.

22:59 Люди ходят туда-сюда через дорогу.

22:44 Улицу Бориса Ельцина перекрыли толпы протестующих.

22:42 Часть людей, отступившая под натиском ранее, побежала к дороге. И, похоже, будет ее перекрывать.

22:41 На этом участке снова пауза – омоновцы стоят, протестующие группируются.

22:40 Большая толпа протестующих под натиском омоновцев отступила.

22:38 Парня и девушку бьют дубинками.

22:38 Правоохранители отпинывают людей.

22:36 Плюют в омоновцев. Снова хлопок – возможно, это сигнал к действию, потому что сразу после этого омоновцы снова идут в наступление на толпу.

22:36 Люди отступают.

22:35 Потом люди снова смыкают ряды.

22:35 ОМОН наступает на толпу. Набегают волнами и отдавливают людей.

22:33 Омоновцы поправляют перчатки. Похоже, сейчас начнут действовать.

22:18 Чоповцы забивают забор в бетонные блоки – укрепляют его в очередной раз.

22:17 Тем временем задерживают еще одного участника. Положили на землю.

22:17 В сторону Росгвардии летит бутылка с водой.

22:15 За спинами снова что-то дымится. Вероятно, опять распылили газ.

22:14 Вот такая куча мала сейчас на участке поблизости от набережной.

22:12 В сторону ОМОНа что-то бросают из толпы.

22:11 Теперь ОМОН кучкуется там, где нет забора. Что готовится – узнаем в ближайшее время.

22:05 Поют «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

22:05 Кричат «Мы здесь власть!»

22:05 Люди стоят стеной напротив ОМОНа.

22:01 Около набережной ОМОН отдавливает людей от забора.

Оказалось, что это не кислота, а медпрепарат.

22:00 На другом участке, как передает корреспондент «Нового Дня», кидаются какими-то маленькими бутылочками, возможно, с кислотой.

21:59 Есть пострадавшие. Вот этот молодой человек рассказал, что к нему подбежали омоновцы и начали бить.

21:55 Что-то хлопнуло, забор положили и начали хватать всех подряд, передает корреспондент «Нового Дня».

21:52 В окрестностях сквера уже пусто. Одни правоохранители.

21:47 Раскачиватели забора снова его атакуют. Причем теперь они в строительных перчатках.

21:45 Высказывается предположение, что она будет глушить связь.

21:44 Рядом со сквером появилась машина с огромной антенной.

21:42 Сейчас толпа скандирует: «Мы не уйдем!»

21:41 У забора периодически возникает какое-то движение. Как только его начинают раскачивать, появляются правоохранители, и снова все стихает.

21:40 Правозащитники сообщают, что в автозаке находятся 7 человек. Они ожидают отправления в ОП. 5 человек уже увезли на медосвидетельствование, 1 человек находится в больнице с переломанными ребрами. Итог: 13 человек задержаны. Это по данным правозащитников, от которых ранее с журналистами общался Никита Томилов.

21:34 Теперь скандируют: «Куйвашев, выходи!»

21:33 Люди кричат: «Мы ждем мэра!»

21:33 Со стороны набережной снова шатают забор. Кто-то кинул рулон туалетной бумаги в сторону ОМОНа и Росгвардии.

21:32 Что последует за этим – пока неясно.

21:31 Тем временем ОМОН начал сбиваться в группы.

21:28 У воды, там где наиболее темный участок, появились крепкие парни, по некоторым данным – футбольные фанаты. В полицию полетели бутылки.

21:27 У реки снова начали шатать забор. Он стал главным объектом для выражения протеста.

21:18 Газ быстро рассеялся. Народ снова начал скандировать «Мы за сквер».

21:18 Толпа отбежала к драмтеатру.

21:16 На площадке у сквера распыляют газ.

21:14 Возле полицейских машин люди скандируют: «Свободу, свободу!»

21:11 На другом участке кучка людей кричит «Мы за сквер» и «Свободу узникам совести».

21:05 Правозащитник Никита Томилов также сообщил, что, вероятно, гражданская акция в сквере продолжится и завтра.

21:01 В центре площадки молодежь начала прыгать с криками «Кто не скачет, тот за храм».

21:00 Официально задержали 11 человек, неофициально мы слышали о 30, рассказал правозащитник Никита Томилов. По его словам, среди задержанных были и несовершеннолетние.

20:52 Стражи порядка рассматривают стопку протоколов.

20:40 Люди понемногу уходят. Сегодня намного холоднее, чем вчера.

20:38 Всего в автобус уже заводили человек 12.

20:25 В сторону воды проследовала группа силовиков.

20:21 Держат. Или держатся.

20:20 Сейчас в сквере.

20:17 Задержали одного из участников акции. Повалили на землю, затем потащили к полицейским машинам.

20:14 Между тем из автобуса, куда приводили задержанных, двоих отпустили.

20:11 Полицейские в касках и бронежилетах выстраиваются вторым рядом. Сзади готовится ОМОН.

20:06 Задержанных везут на Крылова, 1.

20:05 Парню сломали ребро.

20:04 Свидетели говорят, что девушку побили.

20:03 Ее спутника грузят в скорую.

20:03 Задержали девушку. Она толкнула забор.

20:01 «Протоколы оформлять за мелкое хулиганство и по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», – сообщил кому-то один из сотрудников полиции по рации.

19:58 Люди кричат: «Позор, позор!»

19:58 ОМОН приближается к живой изгороди из Росгвардии и ЧОПа.

19:55 Говорят, что ОМОН может приступить к активным действиям в ближайшие минуты.

19:53 Забор растаскивают под свист и крики толпы.

19:53 Опять ломают забор со стороны воды. Туда сбегаются протестующие.

19:50 По разговорам, идет подготовка, вероятно, к расчистке территории. Журналистам посоветовали отойти в сторонку.

19:49 Некоторые люди уходят.

19:46 На площадке у сквера сейчас остается от полутора до двух тысяч протестующих.

19:43 Толпа кричит: «Мы не уйдем!»

19:39 Забор, который восстанавливали, поставили. Но люди начали прорываться снова.

19:35 Говорят, что по рации прозвучала команда «Внимание, наряд».

19:31 Похоже, забор будут ставить вторым слоем.

19:29 Со стороны воды опять раскачивают забор.

19:26 К центру принесли часть забора. Видимо, на замену.

19:25 Слышны звуки сирены. Это к мужчине, которого волочили по асфальту, приехала скорая.

19:22 Толпа у сквера скандирует: «Референдум, референдум».

19:15 К центральной площадке перемещаются дополнительные силы.

19:14 «А сидели бы дома – делали бы уроки. Тут норм», – обсуждают участники акции.

19:13 На площадке у сквера много школьников.

19:05 Часть людей продолжает водить хоровод. Кричат: «Мы за сквер!»

19:03 Расходиться никто, похоже, не собирается.

18:59 Задержанных выводят со стороны воды.

18:57 Обстановка накаляется.

18:57 Туда бежит подкрепление.

18:56 А в центральной части уже стоят стенка на стенку.

18:55 Это то, что происходит со стороны набережной.

18:54 Парня волокут. Окружающие кричат: «вызывайте скорую».

18:51 Еще задержанный.

18:50 Забор пытаются порвать.

18:49 ОМОН и охрана держат.

18:49 На другом участке – снова валят забор.

18:47 Он у журналиста 4 канала Альберта Мусина выбил микрофон.

18:47 Есть один задержанный.

18:43 На предложение граждан перенести стройку в другое место Миняйло ответил – я с этим не согласен.

18:38 Люди спрашивали его, почему не было референдума, почему храм строят здесь, а не на ЖБИ.

18:38 На другом участке собрания люди общаются с представителем РПЦ – в сквер, как и обещал, пришел протоирей Максим Миняйло.

18:35 Пытались задержать молодого человека. Но пока выводили его из толпы – он вырвался.

18:34 Начались задержания.

18:34 Иначе начнут задерживать – в рамках 54 ФЗ.

18:33 По ту сторону забора прошел человек с мегафоном и попросил людей разойтись.

18:25 А за забором уже не только «Росгвардия».

18:24 Люди кричат: «это наш город» всем сквером.

18:20 Пишут плакаты и вешают их на забор. Многие плакаты весьма провокативного содержания.

18:17 Собравшимся начинают раздавать ручки и маркеры.

18:14 Охране подкинули яиц.

18:13 Вряд ли собираются кидаться вареными яйцами – предлагают их охране.

18:12 В другом месте у забора собралась толпа – начинают раздавать вареные яйца.

18:09 С одного края уронили забор. Аплодисменты, крики. Но его очень быстро поставили.

18:07 И снова попытка провокации. Молодой человек прокричал в сторону силовиков обидное сравнение с длиной от смычка скрипки. Силовики не отреагировали. Некоторые собравшиеся ведут себя не очень красиво.

18:01 Сегодня видно, как силовики разграничили зоны ответственности: полиция снаружи, росгвардия внутри.

18:00 Говорит: наблюдаем, потом будем думать над тем, что увидели. О выводах расскажем.

17:59 На данный момент на площадку пришел заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

17:57 Его заместитель Сергей Бидонько заявил, что сегодняшний молебен, анонсированный епархией, был отменен после вмешательства резиденции. Готовность прийти на место массового схода озвучил мэр города Высокинский.

17:55 Брифинг по итогам двухчасовой встречи сторонников и противников строительства храма-на-драме прошел без участия губернатора. Он к журналистам не вышел.

17:55 Те, кто находится в сквере, не знают, чем закончилось совещание в резиденции. Говорят, не верят, что там могли пойти на компромисс.

17:52 В сквере примерно тысяча – полторы несогласных со строительством храма.

17:44 У акции может появиться политический оттенок. Пришедшие на акцию подняли красные флаги. Это флаг СССР и знамя Победы.

17:42 Протестующие клеят листовки на забор, полицейские их срывают, ребята клеят новые и так по кругу.

17:41 Хоровод, правда, получился не очень массовым. Большинство остались на местах.

17:38 Начинается хоровод, всех зовут на обнимашки.

17:35 Девушка продолжает играть.

17:34 Раздают листовки с призывом прийти на акцию 25 мая.

17:31 Короткая стычка. И люди начали кучковаться у забора.

17:29 К скверу пришел бывший вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин. Говорит, что тех, кто за храм – их больше.

17:27 Первая провокация. Кто-то крикнул «Вали ментов». Полицейские подошли к забору.

17:25 Все подходят на звук виолончели. Это интересно. Шатать забор пока никому не интересно.

17:24 Концерт на виолончели на фоне заграждения и силовиков. Протестующие, кажется, не хотят никуда прорываться, хотят просто отдыхать.

17:16 На деревья и столбы развешивают листовки.

17:14 Собралось уже около 400 противников строительства храма. Но все пока спокойно.

17:03 Люди все подходят, в основном, молодежь. Силовики рассредоточиваются по скверу. Ребят в спортивной форме за забором не видно.

16:55 Ребята с укулеле поют «Все идёт по плану».

16:54 Между тем свердловский главк МВД выпустил официальное заявление. Полиция просит граждан воздержаться от участия в несогласованной акции на месте строительства будущего храма и предупреждает, что на территории сквера есть «средства видеофиксации». «Органы внутренних дел предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка», – заявил полковник Горелых.

16:52 Только что силовики надели по команде шлемы. Хотя вроде бы до сих пор все мирно.

16:51 Силовики стоят по всему периметру. И внутри забора, и снаружи.

16:45 В целом все спокойно. Играет музыка, люди общаются между собой.

16:44 Пока собравшиеся близко к забору не подходят.

16:43 Молодой парень в джинсах и каске. Говорят, форму не выдают стажёрам. Видимо, сюда брошены все силы.

16:43 Около здания правительства два автобуса – полицейских и ОМОН.

16:41 На площадке у сквера включили песню Виктора Цоя «Перемен».

16:31 На месте около сотни активистов. Некоторые с флагами. А кое-то рискнул взять на такое мероприятие совсем маленького ребенка.

16:26 Забор местами укрепили.

16:25 Акция должна была начаться в 7 вечера, но в сквере уже много как активистов, так и полиции. Собравшиеся принесли колонку и включили группу «Кино». Полицейские тоже подготовились – много «космонавтов».

Противники строительства храма в сквере у театра драмы готовятся снова выйти на акцию протеста. Вчера приходили в том числе и те, кто не желал ввязываться в несанкционированный митинг. Сегодня призывы собраться в сквере распространяют в основном ярые оппозиционеры. «Новый День» будет вести онлайн-трансляцию с места событий.

Напомним хронику событий: в ночь на понедельник место строительства огородили забором, к вечеру горожане собрались на мирную акцию протеста. Мирной она оставалась около часа – затем активисты начали шатать забор и уронили его, прорвавшись на огороженную территорию. Охранники от Росгвардии ретировались, и к ночи их сменили парни крепкого телосложения. Начались стычки. Разошлись ближе к 5 утра. Причем противники храма планировали сегодня снова вернуться в сквер. А утром в епархии заявили, что пригласят верующих на массовый молебен к 19:00. Несколько часов назад епархия молебен перенесла.

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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