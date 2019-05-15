Массовый сход в сквере в центре Екатеринбурга. День третий (ОНЛАЙН-трансляция, ФОТО, ВИДЕО)

Трансляция обновлена 23:14 (время московское)

Акция в сквере. День третий – пока самый массовый

23:14 Ну что. Сегодняшний вечер в сквере начался с задержаний. Но потом несколько часов Екатеринбург проводил в разговорах, песнях, было очень мило. После 9 часов вечера, когда стемнело, акция перестала быть мирной. Сейчас в сквере менее тысячи человек. Силовики периодически проходят вперед, выжимая людей из сквера. Но те уже перестали разбегаться, наоборот, включили музыку и танцуют перед ОМОНом и полицией. А мы на этом заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Через непродолжительное время на нашем канале в YouTube появится видео главных событий третьего дня противостояний. Мы, конечно, предсказывать будущее не умеем, что случится завтра, неизвестно. Но если что-то произойдет – мы снова будем передавать в режиме онлайн.

23:00 Кого-то силовики утащили. И снова встали в шеренгу. Говорят, бросание пиротехники позволяет ОМОНу продвигаться вперед и хватать людей. Так и прореживают ряды.

22:59 Внимание! ОМОН снова идет вперед. В ход пошли дубинки.

22:52 Парням, которые выстроились против полицейских, принесли воду. Они отвешивают шутки, улыбаются. Но вид боевой. Не эти люди сегодня пели песни, танцевали и светили фонариками.

22:49 Тем временем у забора.

22:45 Людей выдавливают из сквера.

22:39 В общей сложности задержали 11, восьмерых увезли в ОП. Это информация от правозащитников.

22:38 Нашего видеокорреспондента чуть не задержали. После хлопка ОМОН был вынужден выдвинуться вперед, а там наш Влад. Пытались потащить, он успел объяснить, что он журналист, отпустили. Все в порядке.

22:38 После предыдущего хлопка задержали троих.

22:38 Снова хлопок.

22:33 Люди требуют мэра.

22:31 Наш корреспондент спрашивает собравшихся, собираются ли они домой. Люди хором отвечают: нет.

22:31 Митингующие снова кричат: «Мы за сквер!»

22:28 Толпа побежала.

22:28 Произошел хлопок.

22:25 Навскидку – остается около тысячи человек.

22:24 Солидная толпа людей остается на тротуаре. Продолжают спорить. У них еще есть силы на дискуссии.

22:22 Народу остается все меньше. Но собравшиеся говорят, что намерены прийти сюда вновь – завтра.

22:21 Одна из наиболее сплоченных оставшихся групп – болельщики ФК «Урал». Разговаривают с защитниками храма.

22:14 Участникам схода принесли пиццу.

22:14 Людей становится меньше, что объяснимо – уже полночь, холодает.

22:13 Сейчас очень громко кричали. Мы прислушались – песенка из «Спанч Боба». Ну а почему бы и нет.

Прямой эфир.

22:12 Мы напоминаем: в ФБ продолжается прямой эфир. Смотрите и почувствуйте атмосферу происходящего.

22:09 «Сколько вам Росгвардия платит в день, сколько Куйвашев вам платит? Думаете, каску надели, самые умные?» – вопрошает женщина, которая представилась полковником в отставке.

22:04 Традиция: как только силовики кого-то хватают, люди начинают свистеть и кричать: «Позор, позор!»

22:03 Судя по крикам и улюлюканью, кого-то еще выводят или задерживают.

22:03 Началось движение. Люди кричат: «Позор!»

22:01 В толпе есть ребята с выпивкой.

22:00 Кричалки продолжаются.

21:59 ОМОНу предложили кукурузные палочки.

21:56 Снова – центральная площадка. Там ОМОНу поступила команда выровняться.

21:55 К пазику, где держат уже задержанных ребят, подъехала машина ОМОНа.

21:55 Похоже, сейчас будут еще задержания.

21:53 Выяснили, чем кидали В ОМОН – пластиковой бутылкой с соком.

21:52 Они нужны охранникам-чоповцам, чтобы определять своих в толпе. Сейчас они находятся внутри периметра, а до этого стояли снаружи.

21:51 А теперь внимание – информация про белоперчаточников.

21:51 ОМОН на первой линии. Отталкивали людей, выжимали из сквера. Сейчас стоят в линию. Это была реакция на провокацию какого-то активиста.

21:51 В ОМОН кинули бутылку, затем мусор.

21:50 «Разойдитесь вы!» – скандирует толпа в адрес правоохранителей.

21:50 На центральной площадке объявление. «Граждане, вы нарушаете требования 54-го закона. Прошу разойтись», – это в громкоговоритель вещают, видимо, сотрудники министерства общественной безопасности. «Вас не слышно! Громче! Громче! Ну-ка нас перекричи», – ответил сквер.

21:49 Судя по реплике – это был специально подготовленный человек.

21:49 Он был не один и сказал кому-то: «Можно работать». Он прошел глубже в гущу народа и бросил хлопушку в сторону правоохранителей.

21:47 Один из провокаторов был с портфелем и с рюкзаком в камуфляжной повязке, рассказывает очевидец.

21:46 Снова петарда. Никак не успокоятся провокаторы.

21:42 Люди сцепились руками – говорят, чтоб их не выхватили, не арестовали.

21:40 «Мы ничего не докажем, если будем орать на молчаливых людей, которые выполняют свой долг. Пойдемте гулять, танцевать. Только не будем орать, как дебилы», – девушка с цветами в волосах встала перед полицейским лицом к толпе и попыталась всех успокоить.

21:38 Люди стоят предельно близко к полиции, буквально впритирку.

21:37 А на центральной площадке продолжают кричать лозунги.

21:36 Задержанных, по всей видимости, сейчас повезут в отделение.

21:35 Вернемся к той площадке, куда доставляют задержанных.

21:35 Снова политическая кричалка. Посвещается Куйвашеву, но мы не может сказать, что кричат, – там мат.

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21:33 У нас возобновился прямой эфир в группе.

21:32 Снова выстрел. «Мы за сквер».

21:32 Силовики не реагируют на провокаторов. Журналисты работают, им не мешают.

21:31 «Провокатора сюда», – теперь так.

21:31 «Если увидите, кто кидает, выводите их! Это не мы! Мы не кидаем! Мы против! Они кидают и убегают!» – кричат в толпе.

21:31 Говорят, попали в сотрудника. Ужас.

21:29 Снова хлопок.

21:29 «Без провокаций!» – скандирует весь сквер.

21:29 Заряд пиротехники прилетел в сотрудника Росгвардии.

21:29 «Мы не бесы», – новая кричалка. Это ответочка Соловьеву.

21:28 «Екб, Екб», – скандирует толпа. Третий выстрел пиротехникой. Будут ли стрелять по силовикам, непонятно. Надеемся, что нет.

21:24 Выстрел в воздух пиротехникой.

21:23 В сквере ругаются между собой те, кто пришел на защиту сквера и те, кто пришел с политическими лозунгами. Защитники сквера пытаются объяснить оппонентам, что те не правы, пришли не в то место и не в то время, здесь акция о другом.

21:23 Людей сильно оттеснили от забора. На Бориса Ельцина настоящая давка.

21:21 Сейчас три ряда силовиков стоят напротив людей – полиция, затем ОМОН, потом Росгвардия.

21:19 Силовики выстроились, люди напротив – тоже. Стенка на стенку?

21:19 Поступила команда «В шеренгу встать». Силовики выстроились в шеренгу.

21:18 Кричат «Космонавтов в космос», «Наши налоги – ваша зарплата». Обстановка накаляется.

21:17 Среди тех, кто в гуще событий, поближе к забору, много людей в масках.

21:16 Те, кто расходятся, говорят: «До завтра». Ну, привычно так. А какие могут быть варианты.

21:15 Скандируют «Урал – это свобода».

Народ потихоньку расходится. Но в сквере все еще очень много людей.

21:13 В пазике досматривают и опрашивают задержанных, их там уже много.

21:12 Все. Начинает повторяться вчерашний сценарий – провокации, задержания.

21:11 У автобусов, куда отводят задержанных, дежурят правозащитники. Они спрашивают имена – чтобы потом этих людей можно было вытаскивать из ОП. Если не знаешь имени – прояснить судьбу задержанного не удастся.

21:10 Задерживают жестко, заламывают руки.

21:09 Один из них рассказал корреспонденту «Нового Дня», что его просто выхватили из толпы и, как пояснили, за то, что он был в маске. Сам парень утверждает, что маска у него на лице из-за простуды.

21:08 А точнее – троих парней и одну девушку.

21:06 Правоохранители задержали троих парней.

21:06 По-прежнему многие собравшиеся дискутируют о том, нужен ли храм и где его строить.

21:03 К скверу подъехали еще пожарные. Спросили у них, будут ли сейчас водометы расчехлять. Помотали головой.

21:02 Люди поют «17 лет» «Чайфов». На них шикают: «Вы что, не знаете, что Шахрин за храм?»

21:01 А еще только что закончился матч «Урал» – «Арсенал» (Тула), по итогам которого «Урал» вышел в финал Кубка России. Ждем фанатов? Кстати, в толпе уже заметны болельщики.

20:59 На этот раз кричат: «Демонтаж!»

20:58 И снова люди начинают скандировать.

20:57 Между тем толпу пытаются оттеснить назад. А некуда! Там узенький тротуар и дорога, которую не перекрывали.

20:55 У забора стреляют из ракетниц, подтянулись парни в масках.

20:53 В сквере за последние минуты людей стало меньше. А вот на тротуаре вдоль Ельцина – больше.

20:51 Кажется, эта провокация не прошла. Люди снова скандируют «За сквер».

20:50 Те, кто пришел защищать сквер, отходят от забора. Девушки, парни, парочки – видят, что у забора начинается что-то неприятное.

20:49 В толпе ходят провокаторы, специально задевают людей плечами.

20:48 У забора плотным строем стоят омоновцы и полицейские.

20:46 Включили какие-то прожекторы.

20:43 Потихоньку люди покидают сквер. Почему – мы не знаем. Может, устали от ночных дежурств, а может – посчитали, что мирная акция заканчивается с приходом ребят в перчатках.

20:34 Пока понятно одно: эти провокаторы могут подставить огромное число людей. Сегодня к скверу пришло несколько тысяч человек.

20:33 Что это за персонажи, мы вам сейчас постараемся рассказать и показать.

20:26 Не поддавайтесь на провокации, пожалуйста.

20:26 Кто-то запустил салют. Мы же говорим – как праздник. И из плохих новостей. Говорят, вдоль забора прогуливаются парни в перчатках. По скверу ходят некие личности, призывающие идти на силовиков.

20:09 Народ продолжает прибывать. Есть и те, кто уходят. Но в целом – пока общая толпа увеличивается.

20:05 А на площадке около «белого дома» стоят ребята в спортивных костюмах. Нам показалось, они просто пришли понаблюдать. Обычные жители города.

20:05 Поэтому граждане используют для этих нужд все, что подвернется. Даже здание правительства пострадало.

20:03 Актуальной для собравшихся остается тема туалетов. Уличных клозетов в Екатеринбурге и на официальных-то мероприятиях не особо много. А уж на стихийном сходе и надеяться не на что.

20:02 Множество людей наблюдают за происходящим со стороны здания правительства. Обзор оттуда – отличный.

19:58 А между тем «космонавты» выстроились вдоль тротуара. Видимо, чтоб люди на проезжую часть не выходили – толпа огромная, тротуар узкий. И правильно. Еще вчера думали, как бы кто не попал под машину.

19:57 Люди в толпе разговаривают о том, что обстановка около сквера такая же, как на День города, когда все собираются в центре, чтобы посмотреть салют. Позитивно. Весело, пьяных – мало.

19:52 Кто-то в толпе зажег фаер. Он быстро потух. Пока больше не жгут.

19:49 С проспекта Ленина идет еще толпа людей. Здесь уже несколько тысяч человек.

19:46 Тоже защитник сквера.

19:45 А теперь – «Референдум».

19:43 Так получилось, что люди все повернулись к зданию правительства и кричат «Долой стену».

19:42 «Долго вы намерены тут стоять?» – спрашиваем мы. «До часу ночи, либо пока не разгонят», – отвечает защитник сквера.

19:39 «Здесь будет сквер», – кричат собравшиеся.

19:38 Раздаются крики «Ломай забор!» Но – одиночные и очень далеко от забора.

19:35 В сквере гуляют люди в кепочках РМК. Но вроде бы не бойцы. И пока просто ходят.

19:33 Заполнено все свободное пространство до самого фонтана.

19:33 Сейчас окончательно стемнеет и будет очень красиво.

19:31 Все достали телефоны и фонарики. Обстановка – как на рок-концерте.

19:31 Люди скандируют: «Мы за сквер!»

19:29 К забору подтягивается толпа. Люди зажигают фонарики.

19:27 Сейчас выясним, что именно.

19:27 Люди что-то скандируют.

19:27 Народу уже очень много.

19:26 А может, и нет. Ожидать, как показала вчерашняя ночь, можно любого развития событий.

19:26 На площадке у сквера началось какое-то движение. Может, это подготовка к флешмобу.

19:23 Прибыли сотрудники министерства общественной безопасности. Во главе с министром Александром Кудрявцевым.

19:22 Напомним, днем забор уже «ушатал» одного сварщика.

19:21 А забор все еще продолжают возводить. Пилят болгаркой секции.

19:20 Участники дискуссий о строительстве храма предлагают свои варианты его размещения. Площадь 1905 года, где стоял Богоявленский храм, на месте недостроя, завешанного тряпочкой с надписью «ЭКСПО» и другие. Правда, власти не обнаруживали пока желания переносить стройку. А напротив – предлагали другое место для сквера.

19:11 Через 20 минут в сквере должен начаться флешмоб с фонариками. И здесь до сих пор атмосфера праздника. А вчера в это время к протестующим стягивали дополнительные силы полицейских.

19:01 Эфир снова скоро возобновится.

19:00 Дадим ему небольшую передышку.

19:00 Наш корреспондент Влад Тринько, ведущий для вас прямой эфир в Фейсбуке, сообщил, что связь опять прервалась.

18:59 Кстати на завтра Епархия планировала молебен около сквера. Но потом его отменили. Пресс-служба епархии сообщила, что дата молебна будет объявлена заранее на ее ресурсах.

18:56 Миняйло напоминает, что и у Храма-на-Крови противники были. А сейчас им все гордятся. «Это строительство не только храма, но и сердец». Ну что тут добавить. Разве что фото забора с ОМОНом.

Задержания на массовом сходе в сквере

18:54 Как задерживали вчера участников схода, смотрите на нашем канале – вчера мы собрали для вас самые яркие моменты акции у сквера.

18:51 «23 дела было рассмотрено сегодня судьями Верх-Исетского районного суда. Из них не меньше 15 человек получили арест», – передает телеграм-канал «Записки правозащитника».

18:47 Люди все приходят и приходят. Подметили – некоторые озираются, ищут, чем же заняться, куда пойти. Здесь много-много маленьких групп, где общаются, поют, танцуют, рисуют. Никакого единого центра нет.

18:45 Это не единственная точка сбора для спора. Пришедшие сюда защитники храма собираются группами в разных частях сквера и устраивают обсуждения.

18:44 А вокруг Миняйло – толпа. Там сторонники храма спорят с защитника сквера.

18:43 Как мы уже писали несколько минут назад, Екатерина Петрова, руководитель «Трансперенси» в Екатеринбурге, подала заявление о самозахвате части сквера. Она рассказывает, что ответ должен поступить через 10 дней.

18:41 К слову. Желающие мирного протеста два дня водили хороводы. Просто взявшись за руки гуляли вокруг сквера. Сегодня силовики блокировали такую возможность. Зачем?

18:40 Народу в сквере прибавляется.

18:33 Подростков, которых задержали в самом начале акции, отпустили спустя 3 часа.

18:26 Екатерина Петрова, руководитель «Трансперенси» в Екатеринбурге, подала заявление о самозахвате части сквера. «Территория, где установили ограждение, явно выходит за пределы выделенного под застройку участка. Ждём реакции, попросила в заявлении приостановить работы до выяснения обстоятельств», – пишет Екатерина в «Фейсбуке».

18:26 Кстати, давно не было известий про забор. Напомним, теперь он выглядит вот так.

18:18 Напитки востребованы – за кофе стоят очереди.

18:16 Предприимчивые бизнесмены тоже пользуются возможностью порисовать. Рисуют указатели до кофемашин. Да где ж вы вчера были, родные?

18:12 «Нашему волонтёру Айдару Исламову дали 10 суток. Больше, чем остальным», – сообщают в Штабе Навального в Екатеринбурге.

18:11 Новый вид агитации – шарики на деревьях.

18:05 Еще немного о застройщиках и правах граждан. Министр ЖКХ Николай Смирнов опубликовал любопытный пост.

18:03 Приехал Максим Миняйло, представитель Епархии.

18:02 Возможно, включили глушилку. Вчера к месту событий приезжала машина с большой антенной, по некоторым данным именно для этого.

18:02 Нашему корреспонденту пришлось прервать трансляцию в «Фейсбуке». Сигнал почему-то стал очень плохим. Возобновим в ближайшее время.

18:01 Удивительно, что нет никого из представителей Фонда святой Екатерины. Нет никаких пояснений, почему был расширен периметр ограждений. Забор потихоньку «расширяется», сквер отбирают.

Небольшой фотореп из сквера. Наш фотограф запечатлел разных участников событий в сквере.

17:54 Подростки в сквере поют гимн Российской Федерации. Вообще, музыки очень много. И живьем, и из колонок.

17:47 Люди в сквере занимаются творчеством. Пишут листовки, рисуют мелом на асфальте.

17:46 Самокритичный молодой человек с плакатом.

17:42 Наш корреспондент передает очень важное сообщение. У сотрудников полиции, которые в костюмах космонавтов, обнаружилась проблема. Они тут давно. А туалета – нет. Эта служба и опасна, и трудна.

17:38 На парковке у здания правительства одна пожарная и еще одна – машина службы спасения. Спросили, зачем они здесь. «А на всякий пожарный», – сказали пожарные.

17:36 А с погодой пока везет. Солнечно, тепло. Народ продолжает идти.

17:35 Интересный плакат появился на набережной. Полицейские к нему пока стоят спиной. А люди рассматривают.

17:33 Подтянулись представители КПРФ. Причем с флагами.

17:32 На парковке у Белого дома со стороны Февральской революции сегодня пожарные дежурят. То ли тушить будут если что – новый забор, то ли как водомёт пойдут.

17:30 Народ начинает кучковаться ближе к набережной. Там еще не поставили блоки. и люди сбиваются там в кучки.

17:25 «Мы не против храма, мы за храм. Я верующая. Но храм должен быть в другом месте. Не отнимайте у людей земную радость», – это нам сказала пришедшая в сквер женщина весьма пожилого возраста.

17:23 Вот, кстати, появился паспорт объекта, который хотят построить на месте сквера.

17:22 На набережной много людей, кто совершает пробежки. Им приходится все это оббегать. Они кстати, никакого недовольства на этот счет не высказывают.

17:20 Подходят новые люди, несут новые плакаты.

17:19 Смотрите эфир

17:19 Эфир ведет наш корреспондент Влад Тринько. Заходите в ФБ, смотрите, комментируйте – там весело.

17:16 В нашей группе в Фейсбуке идет прямой эфир происходящего на площадке у сквера.

17:15 Напомним, протест не утихает уже третий день. Вчера были задержаны несколько человек.

17:14 Эта книга могла бы быть полезной сотрудникам правоохранительных органов – если они решат изучить, кто был на массовом сходе 15 мая.

17:12 На площадке ходит мужчина, который собирает пожелания жителей.

17:11 Музыкальная подборка сегодня очень интересная. Хардкор сменился песней «То не вечер, то не вечер».

17:08 Кстати, рабочие продолжают устанавливать новый забор. Интересно, почему они не успели полностью поставить его днем?

17:07 Но точно известно, что там есть изображение – губернатор Куйвашев и полпред Цуканов молятся в храме.

17:07 Что на плакате – мы не узнаем. Виктор Бабенко сказал, что это личное.

17:06 Вернее пришел он с пустыми руками, но ему вручили плакат.

17:05 Замечен на площадке у сквера Виктор Бабенко – представитель губернатора Свердловской области в заксо. Причем он пришел с плакатом.

17:02 «Сказали, что они похожи на тех, кто вчера забор ломал». Вот такую причину задержаний назвала женщина, дежурящая у полицейского автобуса. Ну что ж, интересная причина.

16:59 Люди поделились на группки. Одни отдыхают, другие – вступают в дискуссии, потому что к скверу пришли и сторонники строительства храма.

16:58 В целом пока спокойно. Люди слушают музыку, панк-рок, пританцовывают.

16:55 На асфальте активист пишет «Куйвашева в отставку!". Говорит, потому что тот сначала на встречу приглашает, а потом у людей проблемы начинаются.

16:53 Люди расклеивают на березках объявления с посланиями патриарху Кириллу.

16:51 Цитата из стиха: «За что нам такое и почему я родился в этой стране».

16:51 А вот эти девушки с плакатом пришли сюда читать стихи. Собственного сочинения.

16:50 Тех, кто желает пройти, просят найти обход. Причем со стороны Плотинки пройти можно, у Макаровского моста тоже проход открыт. А вот посередине – группа из людей в касках.

16:49 Группы людей проходят ближе к набережной, но туда никого не пускают.

16:46 А между тем в сквере – снова музыка. Играют на гитаре. Ребята принесли с собой пледы, сидят на травке, тихо-мирно. Мирный протест никто не отменял.

16:46 Между тем, вице-губернатор Сергей Бидонько сегодня провел совещание с проректорами екатеринбургских вузов. Он сообщил, что среди задержанных ночью в сквере людей были и студенты, и поручил проректорам провести со студентами «разъяснительную работу».

16:45 У автобусной остановки на Октябрьской площади стоит ПАЗик, рядом с ним сотрудники ОМОН. Рядом большая группа подростков. Они просто стоят. Обсуждают, говорят : «Винтят по-беспределу».

16:41 Только что с проспекта Ленина на улицу Ельцина свернули еще два автомобиля ОМОНа.

16:35 В автобусе уже несколько детей, ребят хватают без объяснения причин. Их друзья идут за задержанными до полицейского кордона. У автобусов практически свой локальный митинг.

16:34 Задерживают без объяснения причин.

16:26 Детей, которые убежать не успели, уводят в полицейские автобусы. Идет массовое задержание школьников.

16:26 Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, сейчас ОМОНовцы при полной экипировке играют в догонялки со школьниками.

16:26 Сегодняшний вечер обещает быть еще жарче, чем вчера. У сквера, кажется, собрались вообще все силовики города. ОМОН повсюду – у Драмтеатра, вдоль улицы Ельцина, на набережной около воды. Силовики, судя по всему, оцепляют сквер.

В Екатеринбурге не утихают страсти вокруг сквера у театра драмы и строительства храма Святой Екатерины на его месте. Напомним, протест горожан начался в понедельник, когда в сквере появился забор, огородивший площадку для будущей стройки. Вечером сотни людей пришли к этой площадке чтобы выразить свой протест. Ситуация не была урегулирована и во вторник – массовый сход повторился. Причем во вторник охранять площадку вышло в разы большее число силовиков, акция граждан продолжалась до глубокой ночи. Правоохранители задержали 23 человека, есть пострадавшие участники схода, оказавшиеся в больнице.

Сегодня на месте будущей стройплощадке начали возводить огромный забор, более укрепленный. Предыдущий забор стал настоящим символом протеста – его постоянно растаскивали, роняли, ломали. Народ в сквере начал собираться сегодня уже в середине дня. Жительница Санкт-Петербурга Эльвира приковала себя к дереву. Полиции и зрителей в сквере уже много.

«Новый День» снова будет вести онлайн-трансляцию из сквера.

Что происходит на площадке, как ведет себя полиция, фото из сквера – смотрите на нашем сайте. В нашей группе в фейсбуке будет вестись прямой эфир происходящего на месте массового схода.

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