Екатеринбург наконец прославился на весь мир. Но не так, как хотел Куйвашев

Акции протеста в Екатеринбурге, которые продолжаются третий день, вывели Екатеринбург на страницы мировой прессы – правда, совсем не в том контексте, на какой надеялся губернатор Евгений Куйвашев. Протест обсуждают депутаты Госдумы, а также известные артисты, журналисты и общественники. Кто-то видит в протестующих патриотов родного города, а кто-то – бесов. Некоторые медийные персоны уже придумали собственный рецепт решения задачи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о протестах в Екатеринбурге написали, в частности, BBC, AFP и New York Times, их сюжеты перепостили другие местные известные СМИ – всего поисковые системы выдают 68 сюжетов в иностранной прессе. В довольно подробном сюжете ВВС отражена позиция защитников сквера – «в городе осталось очень мало парков» и церкви – «протест носит антирелигиозный характер». Несколько строк в материале посвящено борцу Ивану Штыркову – «Уральскому Халку», который был замечен среди сторонников строительства храма. Сам спортсмен затем пояснил, что он и несколько его товарищей просто помогли охране поднять поваленный оппонентами забор.

Другие известные екатеринбуржцы тоже высказали свое мнение. Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин заявил порталу е1, что горожанами манипулируют: « Храмы в городе строили всегда, и в далёком, и в недалёком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче. Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль – так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно».

Драматург Николай Коляда обвиняет в случившемся власти: «Терпение людей не безгранично. Эти наши, что наверх залезли, они за многие годы, когда все всё терпели и молчали, всё сносили – они уже привыкли: что ни сделаешь, какой закон ни придумаешь, как ни захочешь поизголяться – люди всё стерпят, потому что для них народ – быдло. И десятки лет – люди терпят и терпят все безобразия от власти. Которая не для народа, а только для себя живет, в своем прекрасном, великолепном, богатом и сытном мире. Но всё по пословице: русские долго запрягают, да быстро ездят. Плохо всё это кончится, дорогая власть. Но вы сами наскребли, сами создали эту ситуацию, потому что многие годы вы были вне закона и жили, как хотели, измывались над людьми, сколько хотели. А теперь – получите».

Прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге и Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ: «Храм, ни в Екатеринбурге, ни где-либо еще никому не может угрожать, создавать затруднения. Это аксиома. И все же протесты есть. Мне кажется, что протестующих можно разделить на три группы: первая – это те, кто не понимают, что такое храм и чем он лучше сквера или мусоросжигательного завода или крематория. Нужно с ними работать, разъяснять. Что храм не уничтожает парк, но неизбежно благоустраивает территорию, на которой находится. Надеюсь, что в конце концов такие протестующие будут крестить детей в том храме, который некогда им якобы мешал. Вторая – те, кто просто ненавидят веру – любую, и тех, кто верит, заодно. Надеюсь, что таких очень мало. А будет еще меньше. Ну и третья группа – те, кто считают себя политической оппозицией. Для них две предшествующие группы – это пушечное мясо, которое нужно, чтобы набрать политические очки. По большому счету им все равно: будет храм или нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Противоположную точку зрения высказал диакон Андрей Кураев, обратившись к уральским властям: «Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса – все у вас в руках. Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. Видимым символом и слоганом его возрождения сделайте храм св. Екатерины. А вместе с ним – проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу», – написал он на своей странице в соцсети.

Эксцентричный миллионер Антон Баков, эрцгерцог созданной им самим «Империи Романовых», сегодня утром предложил свой механизм выхода из кризиса: «Я понимаю, что мир и спокойствие никому не нужны, но есть ведь и простое решение конфликта вокруг сквера. Буквально через дорогу от него более 25 лет стоит богопротивный долгострой Октябрьская площадь дом 5, ныне стыдливо завешенный простынкой Экспо 2025. Понятно, что все права застройщика там истекли ещё в прошлом веке. Может городу и области хватит придерживать участок городской земли и отдать его под храм? Тем более, что там и грунты позволяют, проект 1993 года предусматривал возведение на отведенном земельном участке трех автономных блоков делового центра: 7-этажного здания, 8-этажного здания и 14-этажного здания для гостиницы международного уровня. Кроме того, и виден храм с пруда будет отлично. Если, конечно, сквер не застроят. И даже отражаться церковь в водах будет».

Мэрия Екатеринбурга, которая молчала двое суток, вчера вечером наконец-то прокомментировала ситуацию: «В Екатеринбурге десятки тысяч сторонников строительства Храма Святой Екатерины. И они считают недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства главного кафедрального собора… В ходе диалога между сторонниками и противниками строительства храма забыты интересы верующих людей, которые всегда идут на компромисс и диалог. В частности, сегодня был отменен молебен на месте строительства будущего храма, чтобы не обострять ситуацию. Но диалог – это не улица с односторонним движением, противоположная сторона тоже должна идти на компромиссы».

Но особенно отличился телеведущий Владимир Соловьев, заявивший: «Екатеринбург – город бесов. Кто расстрелял Николая Романова и его семью? Это город, в котором до сих пор ходят и гуляют бесы. Этот город разрушил свой Кафедральный собор и не восстановил его. Это город проявил себя бесами снова. Наследники бесов снова устраивают свой шабаш». «Вот и подсказочка губернатору – надо окропить всех из водометов святой водой», – иронизируют граждане, комментирующие высказывание Соловьева в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

В соцсетях развернули кампанию по дискредитации протеста вокруг строительства храма святой Екатерины. / Противостояние или компромисс? Как будут развиваться события вокруг строительства храма святой Екатерины (ОПРОС). / Вынесен приговор педофилам, которые вывезли свою жертву в лес в сумке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»