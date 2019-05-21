Ведущий Соловьев собирается «изгонять бесов» из жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» в очередной раз назвал жителей Екатеринбурга, выступающих против застройки в сквере у драмтеатра, бесами.

Радиослушатели задали ему вопрос, для чего нужен храм в Екатеринбурге тем, кто относит себя к другим конфессиям. «Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: «Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?». А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать, знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять! И таких бесов там набралось несколько тысяч. А десятки тысяч против. Но сейчас, когда будет проводиться любой опрос, эти бесы не признают его, если он им не понравится. И они, напомню вам, уже много времени гуляют и гоняют этот несчастный храм. Поэтому и говорю – они наследники проклятого дела. Третье место не на том же месте. Первый вы не дали, вы его каждый день топчете, когда гуляете рядом с этим фонтаном, вы топчете каждый день могилу храма», – заявил Соловьев.

Он также сообщил в эфире, что жители Екатеринбурга подали на него жалобу в центр «Э» (противодействия экстремизму ФСБ России). «Давайте, с удовольствием с вами, бесами, буду в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь с радостью! Коль судьба моя изгонять из вас бесов, с радостью», – добавил Соловьев.

Ранее юрист Иван Волков, который в субботу неожиданно возглавил горожан, пришедших на прием к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, чтобы обсудить ситуацию вокруг сквера и строительства храма, сообщил, что намерен судиться с ведущим. «Мы будем готовить исковые заявления от всех желающих горожан, и подавать в суд на зарвавшегося пропагандиста Владимира Соловьева! Так нельзя, Владимир Рудольфович! Вы оскорбили весь Екатеринбург уже повторно, целый город-миллионник, целый регион! Уральцы имеют чувство собственного достоинства, и готовы отстаивать его в суде! Вы же явно умный человек, но не мудрый, раз не понимаете, что, своими высказываниями вы показываете реальное отношение, сами знаете кого, ко всем уральцам», – написал он в своем инстаграме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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