Соловьев приехал в Екатеринбург и не нашел в нем бесов (ФОТО)

Известный телеведущий Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. «Екатеринбург. Знаменитый сквер. Бесов не обнаружено. Значит, разогнал», – написал он.

Запись телевизионщик сопроводил несколькими селфи из центра уральской столицы – из сквера на драме с видом на здание правительства Свердловской области, на деревья, на городской пруд.

Напомним, после майских событий у драмтеатра, когда жители города вышли в сквер против его застройки, Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в своей радиопередаче. Таблички с такими фразами после появились на въезде в уральскую столицу, а после «перекочевали» на футболки, наклейки, блокноты и другую сувенирную продукцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.19

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